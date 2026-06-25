مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر خلال "عملية عسكرية" في جنوب لبنان أمس الأربعاء.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن "رقيبا (32 عاما) سقط خلال نشاط عملياتي". في حين نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم جيش الاحتلال أن الجندي قُتل جراء انقلاب عربته.

وتشهد الجبهة في لبنان هدوءا منذ مساء السبت، أعقب توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، لكن إسرائيل أعلنت -أمس وأول من أمس- استهداف أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى حزب الله الذي ندد بانتهاك "فاضح" لوقف إطلاق النار. وأفادت السلطات اللبنانية بمقتل 4 أشخاص جراء ذلك.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3884 قتيلا و11856 مصابا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، حسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية. في حين قُتل 31 جنديا إسرائيليا ومتعاقد مدني خلال تلك الفترة.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة خلال عامي 2023 و2024، ووسّعت خلال العدوان الراهن نطاق توغلها إلى أكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.