"كل اليهود سئموا منك".. مكالمة هاتفية حادة بين ترمب ونتنياهو بشأن غزة

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن تفاصيل مكالمة هاتفية وبّخ خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا له "جميع اليهود سئموا منك"، وذلك في ظل ضغوط أمريكية متزايدة للتوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة.

وأوضحت الشبكة أن تفاصيل المكالمة، التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي، وردت في كتاب للصحفييَّن ماغي هابرمان وجوناثان سوان، اللذين كشفا عنها خلال مقابلة مع مذيع الشبكة جيك تابر في برنامج "ذا ليد".

وبحسب رواية الصحفيين، كان ترمب يسعى حينها للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، في حين رأى أن نتنياهو لا يتعاون معه بالقدر المطلوب.

وقال ترمب لنتنياهو "لقد سئمت من تصرفاتك. فعلت كل شيء لحمايتك، ومن الأفضل لك أن تمضي قدما في هذا الأمر اللعين. الجميع سئم منك".

وأضاف ترمب "جميع اليهود سئموا منك، حتى اليهود المشاركون في هذه المكالمة سئموا منك"، في إشارة إلى مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، بحسب الشبكة.

وبحسب ما أفادت به "سي إن إن"، فإن ترمب استعرض خلال المكالمة قائمة قرارات مثيرة للجدل اتخذها دعما لإسرائيل خلال فترتي رئاسته، دون توضيح تفاصيلها.

وعلقت الصحفية ماغي هابرمان على المكالمة، قائلة إنها كانت "لحظة استثنائية في عملها الصحفي"، مضيفة أن اتصالات متوترة أخرى جرت بين ترمب ونتنياهو منذ ذلك الحين.

وأردفت "قد شاهدنا بعضها، لكن هذه المكالمة تحديدا مهدت الطريق لما نراه في علاقتهما الآن"، مشيرة إلى أن ترمب كان يهاجم نتنياهو بشدة، وكان هناك إحباط كبير من جانب البيت الأبيض، ومن جانب كوشنر وويتكوف.

نقطة تحول

وتابعت الصحفية الإسرائيلية هابرمان أن "الضربة التي نفذتها إسرائيل على قطر جاءت في وقت كانت فيه الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل رهائن"، مضيفة أن "ذلك شكّل نقطة تحول، على الأقل من وجهة نظر عدد من مسؤولي إدارة ترمب".

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وفي سبتمبر/أيلول العام الماضي، شنت إسرائيل هجوما على العاصمة القطرية الدوحة استهدف وفدا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كان يناقش مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.

وأثار الهجوم إدانات عربية ودولية واسعة، باعتباره انتهاكا لسيادة قطر التي تضطلع، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، بدور وساطة في المفاوضات غير المباشرة بين حماس والفصائل الفلسطينية من جهة وإسرائيل من الجهة الأخرى.

ليست المرة الأولى

وليست هذه المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن توبيخ ترمب لنتنياهو، ففي مطلع يونيو/حزيران الجاري، أفاد تقرير إعلامي أمريكي بأن الرئيس الأمريكي وجّه توبيخا حادا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب التصعيد العسكري في لبنان.

وأوضح موقع أكسيوس -نقلا عن مسؤولين أمريكيين- أن ترمب قال لنتنياهو في اتصال هاتفي "لولاي لكنت الآن في السجن".

وأعرب ترمب عن استيائه من تصاعد التوتر في لبنان خلال الأيام الأخيرة، معتبرا أن التحركات الإسرائيلية تقوض مسار المفاوضات الجارية مع إيران، بحسب المصدر ذاته.

وإضافة إلى محاكمته في إسرائيل في 3 ملفات تتعلق بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة، فإن نتنياهو مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.