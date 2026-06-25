فرقتهما الحرب.. فيديو مؤثر لطفل فلسطيني لم يتعرف على والده

أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي فلسطينيا يحتضن ابنه ويحاول إقناعه بأنه والده، بينما يحاول الطفل الانفكاك عنه.

وصُوِّر الفيديو في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بعد عودة الطفل عمرو عياد ووالدته من رحلة علاج في الخارج.

ويقول الأب لابنه إنه كان يتحدث معه عبر الفيديو، لكن الطفل لا يتفاعل معه ولا يستجيب له.

ولا تتوفر معلومات عن ظروف مغادرة الطفل، لكن في بدايات حرب الإبادة على غزة أواخر عام 2023 غادر مئات الفلسطينيين القطاع لتلقي العلاج، ثم احتلت قوات الاحتلال معبر رفح المؤدي إلى مصر قبل إعادة فتحه مجددا في فبراير/شباط الماضي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس والذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

ومنذ استؤنفت حركة السفر عبر معبر رفح في 2 فبراير/شباط 2026، غادر القطاع 3516 شخصا من المرضى ومرافقيهم، بينما عاد 2701 مواطن أغلبهم من الجرحى الذين كانوا يتلقون العلاج ومرافقيهم، وفق معطيات حصلت عليها الجزيرة نت من هيئة المعابر في القطاع.