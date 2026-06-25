"عشر سنوات من الجحيم".. نتنياهو يُنهي شهادته في محاكمته بتهم فساد

أنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء شهادته في محاكمته بتهم فساد، حسبما أفادت به متحدثة باسم وزارة العدل للوكالة الفرنسية.

وبعد انتهاء جلسة الاستجواب المضاد -التي أجراها محاميه عميت حداد الأربعاء- شن نتنياهو هجوما لاذعا على المدعين العامين، معتبرا أنه وصل إلى نهاية "عشر سنوات من الجحيم"، وفق ما أوردته الصحافة الإسرائيلية.

وأدلى نتنياهو بشهادته في 98 جلسة استماع منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، وقد تم تقليص مدة العديد منها أو تأجيلها بناء على طلب محاميه، بسبب ارتباطه باجتماعات أمنية أو مهام حكومية أو لأسباب صحية.

ويواجه نتنياهو تهماً في قضيتين تتعلقان بشبهة تفاوضه للحصول على تغطية مواتية من وسائل إعلام إسرائيلية، وقضية ثالثة تتضمن اتهامات بتلقيه هدايا فاخرة بقيمة تزيد على 260 ألف دولار من أثرياء مقابل خدمات سياسية.

وأُسقطت تهمة فساد رابعة في وقت سابق، حيث يرى نتنياهو أن الإجراءات القضائية ضده -التي بدأت عام 2019- إنما هي "محاكمة سياسية".

ونفى نتنياهو مرارا ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث، وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه المحاكمة بتهمة الفساد أثناء توليه منصبه.

ويعدّ نتنياهو رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ إسرائيل، إذ من المقرر أن يخوض الانتخابات العامة مجددا في أكتوبر/تشرين الأول القادم، غير أن نتائج استطلاعات الرأي لا تزال تشير إلى تحديات تواجهه، إذ أظهر استطلاع حديث أن غالبية الإسرائيليين يرغبون في رحيله عن السلطة.

وينتقد الرأي العام في إسرائيل الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في أواخر فبراير/شباط، خصوصا لعدم إشراك تل أبيب في محادثات وقف إطلاق النار، مما أدى إلى اتفاق بين الإيرانيين والأمريكيين ينظر إليه الجانب الإسرائيلي على أنه غير مُرضٍ.

وأظهر استطلاع حديث أجرته الجامعة العبرية في القدس أن أكثر من 92% من الإسرائيليين يعتقدون أن إيران انتصرت في الحرب، كما شهدت نسبة التأييد لرئاسة نتنياهو للحكومة انخفاضا حادا، متراجعة من 40.5% في مطلع مارس/آذار إلى 29.4% في يونيو/حزيران.

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كما لا يزال الغضب الشعبي سائدا بشأن الإخفاقات الأمنية المحيطة بهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما يؤثر سلبا على حظوظه الانتخابية.