اجتماع أمريكي خليجي بالمنامة وروبيو: مصالح الشركاء ستُضمن في أي اتفاق

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تسعى بمساعدة شركائها إلى إقامة حوار بناء وصولا إلى اتفاق مع إيران.

وجاء ذلك خلال الاجتماع المشترك لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في العاصمة البحرينية المنامة، وهو الاجتماع الذي وصفه روبيو بالمهم، قائلا إن "هدفنا مشترك في الاستقرار والأمن في المنطقة".

وأضاف الوزير الأمريكي أن مصالح شركاء بلاده في المنطقة ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار في أي اتفاق، مؤكدا أن "أي قرارات تتخذ في المحادثات مع إيران ستضمن مصالح حلفائنا في المنطقة".

كما أوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يؤكد انفتاحه على السلام الذي يضمن أمن وازدهار الولايات المتحدة ودول الخليج.

في حديثه عن إيران، قال روبيو خلال اجتماع المنامة إن بلاده مستعدة لمساعدتها "إذا أرادت إيران وقف تصدير أيديولوجيتها والتركيز على رفاه شعبها".

ومن جهته، رحب وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني خلال الاجتماع المشترك بين واشنطن ودول الخليج، بالجهود التي قال إنها أدت لوقف الأعمال العدائية وتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.

لا لفرض الرسوم

وبخصوص مضيق هرمز، قال وزير خارجية الولايات المتحدة إن المضيق ممر مائي لا تمتلكه أي دولة، وليس لأي دولة الحق في فرض رسوم مرور على هذا المضيق.

كما رحب الوزير البحريني بإعلان سلطنة عُمان عن إنشاء ممر مؤقت للسفن التي تود عبور مضيق هرمز، مؤكدا أن دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع لفصل جديد يقوم على احترام السيادة وحماية الممرات البحرية.

وأعلنت سلطنة عُمان في وقت سابق إتاحة استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العُمانية.