مصادر تنفي انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق بجنوب لبنان

نفى مصدر عسكري لبناني للجزيرة تسجيل أي انسحاب لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي توغلت فيها مؤخراً في جنوب لبنان، مؤكداً أن التعزيزات الإسرائيلية لا تزال في مواقعها.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية عن ضباط إسرائيليين متمركزين في موقع لبناني القول إنهم لم يتلقوا أي توجيهات بالانسحاب من لبنان.

بدورها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائيلي القول إن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من جنوب لبنان ولم يتخذ قرارا بعد بهذا الشأن.

ويأتي هذا النفي المتواتر بعد ما ورد في وكالة رويترز نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية من أن إسرائيل انسحبت من جزء من منطقة عازلة أقامتها في جنوب لبنان. واعتبر هذا المسؤول أن "التراجع الإسرائيلي بادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية".

كما يأتي في غضون مباحثات بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، انطلقت الثلاثاء، وشهدت جولتها الثانية أمس الأربعاء توترا بسبب الخلاف بشأن قضايا أبرزها بانسحاب إسرائيل من أراض احتلتها خلال حربها على لبنان، وتسليمها إلى الجيش اللبناني

ووفق موقع أكسيوس الأمريكي ووسائل إعلام إسرائيلية، فإن عقدة المحادثات بين الجانبين تتمثل في نطاق الانسحاب الإسرائيلي والمناطق التي سيبدأ منها.

ونقلت هيئة البث عن مصدر مشارك في المفاوضات قوله بوجود خلافات بين الطرفين، لكنهما يتباحثان بشأن المناطق التجريبية والخلايا الميدانية في جنوب لبنان، لافتة إلى أن توقيت المرحلة التجريبية و تحديد المناطق التي يُتوقع أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي لم يحسما بعد.

كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن قائد القيادة المركزية الأمريكية سيصل إلى إسرائيل اليوم الخميس، لبحث ملفيْ إيران ولبنان مع وزير الدفاع ورئيس الأركان.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب بين عاميْ 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

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ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، أسفر عن 4 آلاف و192 قتيلا و12 ألفا و171 جريحا، وأكثر من مليون نازح.