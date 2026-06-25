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عاجل | بيان أمريكي خليجي: نرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وننوه بأهمية الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر

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ترامب ومادورو
Published On 25/6/2026
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آخر تحديث: 20:07 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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