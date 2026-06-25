صور أقمار صناعية ترصد استهداف مركز اتصالات فضائية ومصنع صواريخ في روسيا

أظهرت صور أقمار صناعية حديثة حصلت عليها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة آثار أضرار لحقت بمركز الاتصالات الفضائية الروسي (دوبنا) في مقاطعة موسكو، بالإضافة إلى دمار هيكلي طال منشأة صناعية لإنتاج الإلكترونيات في مدينة فورونيج، جنوب غربي روسيا.

وتأتي هذه الأدلة البصرية بالتزامن مع إعلان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ سلسلة من الضربات المركزة ليلة 21 ونهار 22 يونيو/حزيران الجاري، استهدفت شل مفاصل الاتصالات الفضائية والإنتاج العسكري للجيش الروسي.

مركز "دوبنا" الفضائي

وأظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة عبر شركة "بلانيت" الأمريكية لمركز الاتصالات الفضائية (دوبنا) تأثر منشآت داخل هذا المجمع الحيوي عقب الاستهداف.

وتظهر المقارنة البصرية للصور الفضائية الملتقطة بتاريخ 24 يونيو/حزيران الجاري أضرارا هيكلية وبقعا داكنة في أسطح بعض المباني الملاصقة لمنظومة الهوائيات والأطباق المدارية العملاقة.

ويتطابق هذا الرصد الفضائي مع البيان الصادر عن هيئة الأركان الأوكرانية، الذي أفاد باستهداف المركز ورصد تصاعد مكثف وواسع للأدخنة من الموقع.

ويقع مركز "دوبنا" على بعد نحو 120 كيلومترا شمال موسكو، ويحمل دلالات إستراتيجية عالية. فالمركز التابع لـ"المؤسسة الروسية للاتصالات الفضائية" (RSCC)، يعد أكبر محطة بث فضائي في روسيا وأحد أكبر مراكز الاتصالات في القارة الأوروبية، وقد تأسس عام 1980 لخدمة دورة الألعاب الأولمبية وتم تحديثه لاحقا ليصبح عقدة اتصالات عالمية.

مصنع أجهزة أشباه الموصلات

وعلى جبهة التصنيع العسكري، تظهر صور الأقمار الصناعية إصابة منشأة صناعية مخصصة لإنتاج المكونات الإلكترونية في مدينة فورونيج الروسية، وتبين المقارنة البصرية الصور المأخوذة للمجمع الصناعي وهو بكامل حالته قبل تعرضه لأي تشوهات.

أما في الصورة الأحدث الملتقطة بتاريخ 23 يونيو/حزيران الجاري، فتبرز بوضوح آثار أضرار في أجزاء من أسقف وجدران المصنع.

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ووفقا لبيان هيئة الأركان الأوكرانية، فقد نفذت وحدات القوات الجوية هذه الضربة باستخدام صواريخ كروز موجهة جويا، مستهدفة هذا المرفق لكونه يمثل عنصرا حرجا في المجمع الصناعي العسكري الروسي.

إقرار روسي بحجم الخسائر

وأكد حاكم مقاطعة فورونيج ألكسندر غوسيف تعرض "مؤسسة صناعية" في المدينة لأضرار بالغة إثر هجوم صاروخي أسفر عن اندلاع حريق واسع استغرق إخماده عدة ساعات.

وأوضح غوسيف أن مبنى المنشأة لحقت به "أضرار كبيرة"، مشيرا إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات.