شركة طيران إسرائيلية تعلق رحلاتها إلى موسكو

أعلنت شركة "إلعال" الإسرائيلية للطيران، الخميس، تعليق رحلاتها إلى موسكو خلال الأيام المقبلة، في ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة على الأراضي الروسية.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الشركة قررت تعليق رحلاتها مؤقتا على خط تل أبيب موسكو بسبب التطورات الأمنية المتسارعة المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.

ونقلت الصحيفة عن الشركة قولها إنها ستجري تقييما جديدا للأوضاع الأسبوع المقبل، لاتخاذ قرار بشأن استئناف الرحلات على هذا المسار أو عدمه.

وأكدت "إلعال" أنها أبلغت المسافرين القرار، وستوفر لهم الخيارات والبدائل المتاحة، وفقا ليديعوت أحرونوت، دون أن توضح ما إذا كان تعليق الرحلات سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم أم لا.

تصعيد ميداني

وأفادت يديعوت أحرونوت بأن قرار تعليق الرحلات إلى موسكو جاء عقب سلسلة هجمات شنتها أوكرانيا بطائرات مسيّرة على الأراضي الروسية، بما في ذلك العاصمة موسكو.

وبحسب تقارير، فإن قرار الشركة يرجع بشكل أساسي إلى الأخطار الناجمة عن الهجمات الأوكرانية المتكررة وتفعيل الدفاعات الجوية الروسية للرد عليها، وهو ما قد يشكل خطرا على الرحلات المدنية.

وشهدت الفترة الأخيرة تصعيدا في الهجمات الأوكرانية باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ البعيدة المدى ضد أهداف داخل روسيا، شملت مطارات ومنشآت نفطية.

وفي أعقاب تلك الهجمات، أعلنت موسكو إغلاق عدد من مطاراتها مؤقتا في إجراء احترازي لضمان سلامة الملاحة الجوية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تواصل روسيا عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا، في حرب تشترط موسكو لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا تدخلا غير مقبول في شؤونها الداخلية.