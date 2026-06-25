شراكة دولية لتطهير سوريا من مخلفات الحرب التي حصدت آلاف الأرواح

اختُتمت في سويسرا أعمال "مؤتمر المعنيين بأعمال إزالة الألغام في سوريا"، الذي انعقد بين 22 و24 يونيو/حزيران، ونظمته سوريا برعاية من مركز جنيف الدولي لأنشطة إزالة الألغام للأغراض الإنسانية، حيث أُعلن عن الانتقال في إزالة مخلفات الحرب من الجهود المتفرقة إلى تعاون وتنسيق دولي منظم.

الانتقال إلى الشراكة الدولية

واعتبر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا رائد الصالح أن المؤتمر يمثل "تحولا إستراتيجيا بالشراكة الفاعلة مع الأمم المتحدة، المنظمات الدولية والجهات المانحة"، في قضية إزالة مخلفات الحرب، التي حصدت أرواح آلاف السوريين.

وأشار في تغريدة له عبر منصة (إكس) إلى أن الأولوية حاليا تركز على "توسيع الفرق وتدريبها لتكون قادرة على التعامل مع الألغام لا مع الذخائر غير المنفجرة فقط، وتأمين معدات الحماية والحصول على التقنيات الحديثة في المسح".

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مدير المركز الوطني السوري للأعمال المتعلقة بالألغام فادي الصالح أن "المؤتمر أتاح فرصة لعرض الجهود الوطنية وخطط تطوير القدرات ومخرجاته ستسهم في توجيه الموارد نحو المناطق الأكثر تضرراً وتعزيز التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة".

إزالة مخلفات الحرب كأولوية

وبحسب الوزير الصالح، فإن ملف الألغام ومخلفات الحرب في صدارة أولويات العمل الوطني، بما يسهم في تحقيق "رؤية سوريا بلا مخيمات"، لما يمثله من ارتباط مباشر بحماية أرواح المدنيين، وتمكين العودة الآمنة للنازحين والمهجرين، واستعادة سبل العيش، ودعم مسار التعافي والاستقرار.

ولا تقتصر عملية تطهير الأراضي من الألغام والذخائر غير المنفجرة على حماية أرواح المدنيين فقط، بل تحمل تأثيرا اقتصاديا، حيث نقلت (سانا) عن ممثل وزارة الزراعة، باسل الديري، أهمية "تطهير الأراضي الزراعية والمراعي المتضررة، لما لذلك من دور محوري في إعادة تنشيط القطاع الزراعي، وتحسين سبل العيش، وتعزيز الأمن الغذائي".

آلاف الضحايا

تأتي أهمية التحرك الدولي هذا في ظل ما وثقته الجهات الحقوقية من أعداد كبيرة من الضحايا، حيث أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في حديث سابق للجزيرة.نت، أن مخلفات الحرب والذخائر العنقودية والألغام الأرضية قد حصدت أرواح 3799 مدنيا (بينهم ألف طفل و377 امرأة) منذ مارس/آذار 2011 وحتى أبريل/نيسان 2026.

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كما تشير الإحصاءات إلى استمرار هذا الخطر بعد سقوط النظام في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، إذ سجلت الشبكة مقتل 329 مدنيا (بينهم 65 طفلا و29 امرأة) في الفترة التي تلت هذا التاريخ، بالتزامن مع حركة عودة النازحين الكثيفة واستئناف الأنشطة الزراعية في مناطق كانت خطوط مواجهة سابقة.

ووفق إحصائية نشرتها وزارة الدفاع السورية في أبريل/نيسان الماضي، بلغ عدد الألغام والمخلفات الحربية التي قامت أفواج الهندسة العسكرية بتفكيكها أو إتلافها منذ بداية العام الجاري أكثر من 110 آلاف في جميع المحافظات السورية.