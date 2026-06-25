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زلزال قوي يضرب شمال اليابان والسلطات تقيّم الأضرار

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JR Sendai Station is crowded with people as the Tohoku Shinkansen suspended operations due to the earthquake, in Sendai, Miyagi Prefecture on June 25, 2026.
اكتظاظ في محطة قطارات يابانية إثر الزلزال شمالي البلاد (الفرنسية)
Published On 25/6/2026
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آخر تحديث: 08:44 (توقيت مكة)

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الخميس، أن زلزالا بقوة 7.2 درجات ضرب قبالة سواحل شمالي البلاد، مؤكدة عدم وجود خطر من حدوث موجات تسونامي.

وكانت الهيئة قد قدرت قوة الزلزال في البداية بـ6.9 درجات، قبل أن تعدلها لاحقا إلى 7.2 درجات.

ووقع الزلزال قبالة ساحل محافظة إيواته شمالي جزيرة هونشو، وعلى عمق 50 كيلومترا، وفق هيئة الأرصاد اليابانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية مينورو كيهارا إنه لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات، مضيفا أن السلطات ستواصل متابعة الوضع وتقييم الأضرار المحتملة.

ولم تعلن السلطات اليابانية، حتى اللحظة، عن أضرار جسيمة جراء الزلزال.

An advisory reading 'Intense tremors measuring upper 6 on the Japanese seismic scale hit Aomori. No risk of a tsunami.' is seen with the live footage of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, on a television screen in Kawasaki, Kanagawa prefecture on June 25, 2026. (Photo by Yuichi YAMAZAKI / AFP)
تحذير يظهر على شاشة تلفزيون إلى جانب بث مباشر لمحطة فوكوشيما داييتشي النووية في كاواساكي اليابانية (الفرنسية)

وأظهرت مشاهد بثتها قنوات تلفزيونية يابانية بضائع متناثرة على أرض بعض المتاجر، في حين بدت حركة المرور طبيعية في شوارع مدينة هاشينوهي الساحلية، الواقعة على ساحل المحيط الهادي قرب مركز الزلزال.

كما علّقت السلطات رحلات بعض القطارات فائقة السرعة احترازيا عقب الهزة.

وتُعد اليابان واحدة من أكثر دول العالم عرضة للزلازل، إذ تقع فوق 4 صفائح تكتونية رئيسية على الحافة الغربية لما يُعرف بـ"حلقة النار" في المحيط الهادي.

المصدر: الفرنسية

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