زلزال قوي يضرب شمال اليابان والسلطات تقيّم الأضرار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الخميس، أن زلزالا بقوة 7.2 درجات ضرب قبالة سواحل شمالي البلاد، مؤكدة عدم وجود خطر من حدوث موجات تسونامي.

وكانت الهيئة قد قدرت قوة الزلزال في البداية بـ6.9 درجات، قبل أن تعدلها لاحقا إلى 7.2 درجات.

ووقع الزلزال قبالة ساحل محافظة إيواته شمالي جزيرة هونشو، وعلى عمق 50 كيلومترا، وفق هيئة الأرصاد اليابانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية مينورو كيهارا إنه لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات، مضيفا أن السلطات ستواصل متابعة الوضع وتقييم الأضرار المحتملة.

ولم تعلن السلطات اليابانية، حتى اللحظة، عن أضرار جسيمة جراء الزلزال.

وأظهرت مشاهد بثتها قنوات تلفزيونية يابانية بضائع متناثرة على أرض بعض المتاجر، في حين بدت حركة المرور طبيعية في شوارع مدينة هاشينوهي الساحلية، الواقعة على ساحل المحيط الهادي قرب مركز الزلزال.

كما علّقت السلطات رحلات بعض القطارات فائقة السرعة احترازيا عقب الهزة.

وتُعد اليابان واحدة من أكثر دول العالم عرضة للزلازل، إذ تقع فوق 4 صفائح تكتونية رئيسية على الحافة الغربية لما يُعرف بـ"حلقة النار" في المحيط الهادي.