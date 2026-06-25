زلزال فنزويلا المزدوج.. مشاهد الرعب والدمار وسباق مع الزمن لإنقاذ العالقين

عاشت فنزويلا لحظات عصيبة إثر ضربة زلزالية مزدوجة، تسببت في دمار هائل وخسائر بشرية فادحة، ووثقت المشاهد المصورة حجم الرعب الذي سيطر على السكان وقت الكارثة، في حين تواصل فرق الإنقاذ سباقها مع الزمن للبحث عن ناجين بين الركام في مختلف المناطق المنكوبة.

مشاهد تحبس الأنفاس

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق تفاصيل الرعب الذي عاشه الفنزويليون، وأظهر أحد المقاطع كيف وثق مواطن فنزويلي لحظة هروبه عبر سلم مبنى مرتفع، حيث ظهرت الجدران متشققة وقطع الخرسانة تتساقط فوق رأسه، والسلالم مهددة بالانهيار التام.

وفي العاصمة كاراكاس، التقطت الكاميرات رد فعل مجموعة من الأشخاص كانوا يمارسون لعبة "البيكل بول" في متنزه "باركي ديل إستي"، حيث توقفوا عن اللعب وسط اهتزاز الأرض بصورة عنيفة.

وعلى سواحل ولاية "لا غوايرا"، ظهرت سحب كثيفة من الغبار في مقاطع وثقها صيادون، وهي تغطي الساحل إثر انهيار المباني، ما يعكس حجم الكارثة في تلك الولاية التي تعد من أكثر المناطق التي لحق بها الضرر.

الكارثة تطال البنية التحتية

تسبب الزلزال في أضرار واسعة في البنية التحتية، وأظهرت الصور تضرر مطار "مايكيتيا" الدولي (سيمون بوليفار)، حيث انهارت أجزاء من السقف، مما أدى إلى تعليق كل الرحلات الجوية بصورة مؤقتة.

كما طال الدمار مقر إحدى القنوات التلفزيونية، ورغم التصدعات الخطيرة، واصلت القناة بث الأخبار ونقل تطورات المشهد إلى الجمهور لتبقيه على اطلاع مستمر.

سباق لانتشال الضحايا وآلاف المفقودين

ركزت الكثير من المقاطع على عمليات الإنقاذ في الأحياء المنكوبة، مثل حي "بينتو ساليناس" في كاراكاس، حيث نجحت الفرق في انتشال مواطنين وحيوانات أليفة من تحت الأنقاض.

وفي ظل الفوضى الإنسانية، تم إطلاق منصة إلكترونية للتبليغ عن المفقودين بهدف لم شمل العائلات. وسجلت المنصة آلاف البلاغات، حيث لا يزال أكثر من 6 آلاف مواطن دون أي تواصل مع ذويهم، في حين تم العثور على المئات وهم في حالة جيدة.

حالة طوارئ شاملة

أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن البلاد تعرضت لظاهرة نادرة تعرف باسم "الزلزال المزدوج"، حيث ضربت هزة بقوة 7.2 درجة، وتلتها بعد 39 ثانية هزة رئيسية بقوة 7.5 درجة، وتمركزت قرب مدينة مورون في ولاية كارابوبو.

من جهتها، أعلنت الرئيسة الفنزويلية ديلسي رودريغيز حالة الطوارئ وتعليق الدراسة في عموم البلاد، وأكدت مقتل 32 مواطنا وإصابة 700 آخرين كحصيلة قابلة للارتفاع. وأعلنت ولاية "لا غوايرا" منطقة كوارث بعد انهيار عشرات المباني فيها.