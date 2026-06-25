أخبار|فنزويلا

زلزالان قويان يضربان فنزويلا واليابان ولا مخاوف من تسونامي

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Emergency services work at the site of a collapsed building after a strong earthquake shook north-central Venezuela on Wednesday afternoon, in Caracas, Venezuela, June 24, 2026, in this screengrab from video. REUTERS TV/via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY
من آثار الزلزال في فنزويلا (رويترز)
Published On 25/6/2026

ضرب زلزالان قويان مناطق في فنزويلا واليابان، مما أثار حالة من الذعر والهلع في البلدين، بينما لم تعلن السلطات فيهما عن وقوع ضحايا حتى الآن.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالا بقوة 7.1 درجات ضرب فنزويلا، مما أثار حالة من الذعر والهلع في العاصمة كراكاس.

وضرب الزلزال الذي يقع مركزه على مسافة 21 كيلومترا شرق بلدة مورون الساحلية عند الساعة 22:04 بتوقيت غرينتش، وأعقبته هزات ارتدادية عدة.

وبلغ عمق الزلزال 10 كيلومترات مما تسبب في ذعر داخل أحد مراكز التسوق في العاصمة كراكاس، وفق مراسل لوكالة فرانس برس.

وهرع العشرات للخروج من المباني في العاصمة الفنزويلية، وانتظروا في الشوارع لبعض الوقت قبل أن يعودوا إلى مكاتبهم ومنازلهم.

وشعر سكان كولومبيا المجاورة بالزلزال وأُطلقت صافرات الإنذار، وأخلى بعض السكان منازلهم كإجراء احترازي.

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آثار زلزال سابق ضرب اليابان (غيتي إيميجز-أرشيف)

زلزال في اليابان

وفي اليابان، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تسجيل زلزال بقوة 6.9 درجات قبالة سواحل شمال اليابان اليوم الخميس، مشيرة إلى عدم وجود خطر حدوث موجات تسونامي.

وحسب الوكالة، فقد وقع الزلزال قبالة ساحل محافظة إيواتي في شمال جزيرة هونشو وعلى عمق 50 كيلومترا، ولم ترد تقارير فورية عن أضرار جسيمة.

وأظهرت مشاهد بثتها هيئة الإذاعة العامة حركة مرور عادية في مدينة هاتشينوهي، مع استمرار عمل إشارات المرور كالمعتاد.

واليابان هي واحدة من أكثر دول العالم التي تشهد نشاطا زلزاليا، إذ تقع فوق أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الحافة الغربية لـ"حلقة النار" في المحيط الهادئ.

المصدر: وكالات

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