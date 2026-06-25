نتنياهو يتباهى بتوسيع رقعة احتلال غزة إلى 70%

تباهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -اليوم الأربعاء- بأن الجيش يسيطر حاليا على نحو 70% من مساحة غزة، في تصريح يكشف مواصلة الجيش الإسرائيلي توسيع رقعة المنطقة التي يحتلها داخل القطاع، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري.

وقال في كلمة، خلال معرض موني إكسبو 2026 في تل أبيب، "لو استمعنا إلى الدعوات الرافضة لدخول رفح، لما وصلنا اليوم إلى السيطرة على 70% من أراضي غزة"، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

واعتبر أن ذلك يهدف إلى خنق حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث بات الجيش الإسرائيلي -وفقا لحديث نتنياهو- يحتل نحو 255 كيلومترا مربعا من مساحة غزة البالغة إجمالا 365 كيلومترا مربعا.

ومع انحسار المساحة المتبقية للسكان إلى 110 كيلومترات مربعة فقط، أصبح نحو 2.13 مليون فلسطيني مكدسين بكثافة سكانية خانقة تتجاوز 19 ألف نسمة في الكيلومتر المربع الواحد، في ظل دمار هائل وانعدام شبه تام للمأوى والخدمات الأساسية.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة والأمم المتحدة من اجتياح رفح جنوبي قطاع غزة، التي كانت تؤوي آنذاك نحو 1.4 مليون نازح، خشية تفاقم الكارثة الإنسانية في مدينة مكتظة بالمدنيين وتهديد تدفق المساعدات عبر معبر رفح.

لكن إسرائيل تحدت تلك التحذيرات، واجتاحت رفح بريا في السابع من مايو/أيار 2024، وسيطرت على الجانب الفلسطيني من المعبر وأغلقته، مما أجبر نحو 800 ألف فلسطيني على النزوح خلال أقل من أسبوعين، في حين تعرضت أحياء المدينة ومخيمات النازحين فيها لدمار واسع.

وشملت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025، وقفا لإطلاق النار، وتبادلا لأسرى إسرائيليين وفلسطينيين، وفتح معبر رفح، وإدخال مساعدات إلى قطاع غزة، وانسحابا إسرائيليا جزئيا من داخل القطاع، غير أن تل أبيب تنصلت من التزامات الاتفاق وصعّدت عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وسط مطالب فلسطينية بردعها.

ووفق إقرارات نتنياهو، وسعت إسرائيل رقعة سيطرتها داخل غزة من 53% من مساحته عند بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، إلى 60% في 15 مايو/أيار الماضي، ثم إلى 70% حاليا.

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وفي السابع من يونيو/حزيران الجاري، أكد نتنياهو أن إسرائيل ستصل قريبا إلى السيطرة إلى 70% من مساحة غزة.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 73 ألفا و41 شهيدا إضافة إلى 173 ألفا و402 جريح منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي 1029 فلسطينيا وأصاب 3294، وفقا للوزارة.