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خطة الـ40 يوما.. زيلينسكي يستهدف شريان الطاقة الروسي

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EVIAN-LES-BAINS, FRANCE - JUNE 16: Ukrainian President Volodymyr Zelensky prepares to pose for a family photo before a cultural performance and concert during the G7 Summit on June 16, 2026 in Evian-les-Bains, France. Leaders from the Group of 7 (G7) countries convened in Evian, France, near the Swiss border, for their annual summit to discuss challenges to peace and security for Ukraine and Europe, the situation in the Middle East, and other geopolitical issues. (Photo by Evelyn Hockstein-Pool/Getty Images)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (غيتي)
Published On 25/6/2026

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه وافق على شن حملة مدتها 40 يوما للضغط على روسيا من أجل إنهاء الحرب على كييف، وذلك بعد التشاور مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني بشأن الضربات الموجهة إلى أهداف روسية.

وكتب زيلينسكي على منصة تليغرام، اليوم الخميس، "وافقت على عملية مدتها 40 يوما ينفذها جهاز الأمن للتأثير في الدولة المعتدية من أجل الضغط لإنهاء الحرب".

وتشن أوكرانيا منذ أشهر موجات من الضربات المتوسطة والطويلة المدى على أهداف في روسيا أو في المناطق التي تسيطر عليها روسيا، وتركز بشكل أساسي على قطاع النفط.

ضربات أوكرانية على القرم

وأعلنت السلطات المحلية الروسية في شبه جزيرة القرم مقتل شخصين أحدهما طفل بهجمات أوكرانية ليلا، وإصابة اثنين آخرين.

ويسعى الجيش الأوكراني إلى قطع طرق الإمداد في القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، وتستخدمها لدعم عملياتها العسكرية بمواجهة القوات الأوكرانية.

وقُتل مدني آخر ليلا بهجوم من القوات الأوكرانية على منطقة بلغورود، وفق ما جاء في بيان صادر عن السلطات المحلية.

كما أودت ضربات بمسيّرات أوكرانية بشخصين في منطقة بريانسك الحدودية، هما سائق (23 عاما) وفتاة (15 عاما)، بحسب السلطات الإقليمية.

وفي منطقة كراسنودار بجنوب روسيا، اندلع حريق في مستودع بولتافسكايا للنفط في كراسنوارمييسكي "إثر سقوط حطام مسيّرة"، على ما أفاد المسؤول المحلي ألكسندر خاريتونوف عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي المجموع، جرى إسقاط 269 مسيّرة أوكرانية ليلا في الأجواء الروسية وفوق شبه جزيرة القرم.

Servicemen of the 148th Separate Artillery Zhytomyr Brigade of the Armed Forces of Ukraine fire a BM-21 Grad multiple launch rocket system towards Russian troops, amid Russia's attack on Ukraine, in Dnipropetrovsk region, Ukraine, June 22, 2026. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY
‏‏جنود أوكرانيون يطلقون رشقات صاروخية باتجاه القوات الروسية في منطقة دنيبروبتروفسك‏ (رويترز)

استهداف منشآت النفط

وأصبحت أوكرانيا تستهدف بوتيرة شبه أسبوعية مصافي النفط وأنابيب نقله ومستودعاته في روسيا، في مسعى إلى حرمان موسكو من عائدات مبيعات المحروقات التي تستخدم لتمويل مجهودها الحربي في أوكرانيا منذ عام 2022.

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وغالبا ما تتسبب هذه الضربات في حرائق كبيرة، لكن لا يزال من الصعب تقييم أثرها على إنتاج النفط الروسي.

ومن الجانب الأوكراني، أعلنت شركة سكك الحديد الخميس عن مقتل أحد عامليها بضربة أصابت قطارا في منطقة زابوروجيا الجنوبية.

A satellite image shows an overview of the Sevastopol power substation after local officials said Ukrainian drones knocked out power in the biggest city in Russian-held Crimea on Wednesday, in Sevastopol, Crimea, June 24, 2026. Vantor/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. DO NOT OBSCURE LOGO. (رويترز)
محطة سيفاستوبول لتوليد الطاقة استهدفتها مسيّرة أوكرانية فقطعت الكهرباء عن أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم (رويترز)

هجوم يوقف مصفاة روسية

على صعيد متصل، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدرين مطلعين في قطاع النفط، الخميس، أن مصفاة نورسي، رابع أكبر مصفاة نفط في روسيا وثاني أكبر منتج للبنزين، علقت عملياتها أمس الأربعاء عقب هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة.

وأعلنت أوكرانيا أن حملتها من الضربات الجوية البعيدة المدى التي تشنها على منشآت الطاقة الروسية تهدف إلى إضعاف مصدر رئيسي لتمويل الحرب وتحريك الصراع ليكون ليشعر به المواطنون الروس.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مثل هذه الهجمات على البنية التحتية المدنية تهدف إلى زرع الفتنة بين السكان.

وأشار المصدران إلى أن الهجوم ألحق أضرارا بوحدة التكرير الرئيسية (سي دي يو-5) في مصفاة نورسي، التي تبلغ طاقتها 12 ألف طن يوميا، أي ما يعادل نحو ربع الطاقة الإجمالية للمصفاة.

وأضاف المصدران أن المصفاة قد تستخدم وحدات أخرى لاستئناف عملياتها في المستقبل القريب.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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