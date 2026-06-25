خطة الـ40 يوما.. زيلينسكي يستهدف شريان الطاقة الروسي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه وافق على شن حملة مدتها 40 يوما للضغط على روسيا من أجل إنهاء الحرب على كييف، وذلك بعد التشاور مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني بشأن الضربات الموجهة إلى أهداف روسية.

وكتب زيلينسكي على منصة تليغرام، اليوم الخميس، "وافقت على عملية مدتها 40 يوما ينفذها جهاز الأمن للتأثير في الدولة المعتدية من أجل الضغط لإنهاء الحرب".

وتشن أوكرانيا منذ أشهر موجات من الضربات المتوسطة والطويلة المدى على أهداف في روسيا أو في المناطق التي تسيطر عليها روسيا، وتركز بشكل أساسي على قطاع النفط.

ضربات أوكرانية على القرم

وأعلنت السلطات المحلية الروسية في شبه جزيرة القرم مقتل شخصين أحدهما طفل بهجمات أوكرانية ليلا، وإصابة اثنين آخرين.

ويسعى الجيش الأوكراني إلى قطع طرق الإمداد في القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، وتستخدمها لدعم عملياتها العسكرية بمواجهة القوات الأوكرانية.

وقُتل مدني آخر ليلا بهجوم من القوات الأوكرانية على منطقة بلغورود، وفق ما جاء في بيان صادر عن السلطات المحلية.

كما أودت ضربات بمسيّرات أوكرانية بشخصين في منطقة بريانسك الحدودية، هما سائق (23 عاما) وفتاة (15 عاما)، بحسب السلطات الإقليمية.

وفي منطقة كراسنودار بجنوب روسيا، اندلع حريق في مستودع بولتافسكايا للنفط في كراسنوارمييسكي "إثر سقوط حطام مسيّرة"، على ما أفاد المسؤول المحلي ألكسندر خاريتونوف عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي المجموع، جرى إسقاط 269 مسيّرة أوكرانية ليلا في الأجواء الروسية وفوق شبه جزيرة القرم.

استهداف منشآت النفط

وأصبحت أوكرانيا تستهدف بوتيرة شبه أسبوعية مصافي النفط وأنابيب نقله ومستودعاته في روسيا، في مسعى إلى حرمان موسكو من عائدات مبيعات المحروقات التي تستخدم لتمويل مجهودها الحربي في أوكرانيا منذ عام 2022.

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وغالبا ما تتسبب هذه الضربات في حرائق كبيرة، لكن لا يزال من الصعب تقييم أثرها على إنتاج النفط الروسي.

ومن الجانب الأوكراني، أعلنت شركة سكك الحديد الخميس عن مقتل أحد عامليها بضربة أصابت قطارا في منطقة زابوروجيا الجنوبية.

هجوم يوقف مصفاة روسية

على صعيد متصل، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدرين مطلعين في قطاع النفط، الخميس، أن مصفاة نورسي، رابع أكبر مصفاة نفط في روسيا وثاني أكبر منتج للبنزين، علقت عملياتها أمس الأربعاء عقب هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة.

وأعلنت أوكرانيا أن حملتها من الضربات الجوية البعيدة المدى التي تشنها على منشآت الطاقة الروسية تهدف إلى إضعاف مصدر رئيسي لتمويل الحرب وتحريك الصراع ليكون ليشعر به المواطنون الروس.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مثل هذه الهجمات على البنية التحتية المدنية تهدف إلى زرع الفتنة بين السكان.

وأشار المصدران إلى أن الهجوم ألحق أضرارا بوحدة التكرير الرئيسية (سي دي يو-5) في مصفاة نورسي، التي تبلغ طاقتها 12 ألف طن يوميا، أي ما يعادل نحو ربع الطاقة الإجمالية للمصفاة.

وأضاف المصدران أن المصفاة قد تستخدم وحدات أخرى لاستئناف عملياتها في المستقبل القريب.