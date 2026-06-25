ترمب يشيد بأداء زيلينسكي في الحرب مع روسيا

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأداء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الحرب الدائرة مع روسيا، وذلك في ظل تكثف الهجمات الأوكرانية بالمسيّرات في الفترة الأخيرة على مواقع روسية.

وأفاد ترمب في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، في البيت الأبيض، بأن زيلينسكي "يبلي بلاء حسنا" في الحرب، في تناقض مع تصريح سابق له قال فيه إن الرئيس الأوكراني يفتقر إلى "أوراق ضغط ومساومة للانتصار".

وخلال ثنائه على زيلينسكي، قال ترمب أمام الصحفيين "إنه صامد، على الأقل. هناك الكثير من الناس يموتون من الجانبين، لكنني أعتقد أنه يبلي بلاء حسنا".

والأسبوع الماضي، أجرى ترمب، الذي يؤكد قربه من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حوارا مطوّلا مع زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة السبع التي عُقدت الأسبوع الماضي في فرنسا.

وذكر ماكرون أن ترمب أقر خلال المحادثات في قمة مجموعة السبع بأن روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا، ⁠⁠معتبرا أن ذلك يمثل "تحوّلا حقيقيا" في نهج الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا.

وفي تصريحات أثارت تفاؤلا حذرا بين قادة مجموعة السبع بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، دعا ترمب بنفسه روسيا إلى إحلال السلام مع أوكرانيا بعد اجتماع وصفه بأنه "جيد للغاية" مع نظيره الأوكراني.

حيرة لافروف

في مقابل ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الأربعاء، في فعالية بموسكو، إن روسيا تتطلع إلى ⁠⁠معرفة ما إذا ⁠⁠كان الرئيس الأمريكي غيّر موقفه تجاه حرب أوكرانيا.

وأضاف "لم يطلعنا الأمريكيون حتى الآن بشأن ما خلصوا إليه في قمة إيفيان أو ما هي خطوتهم المستقبلية".

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وشدد لافروف مرارا على أن موسكو تريد مواصلة التحدث مع الولايات المتحدة وتتطلع لما سيقوله مبعوثا ترمب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في زيارتهما المقبلة لموسكو.

لكنه أعرب عن اعتراضه ‌‌على استمرار العقوبات الأمريكية على روسيا وعدم وضع الولايات المتحدة لأي حدود لما تبيعه من أسلحة لدول أوروبية دعما لأوكرانيا.

ميدانيا، تسبب حطام ناجم عن هجوم بطائرة مسيّرة في اندلاع حريق في مستودع للنفط في منطقة كراسنودار في جنوب روسيا، وفق ما ذكرت السلطات، اليوم الخميس.

وكثّفت أوكرانيا هجماتها على روسيا في الأشهر الأخيرة ردا على الضربات الجوية التي تشنها موسكو بشكل شبه يومي باستخدام المسيّرات والصواريخ طوال فترة الحرب التي دخلت عامها الخامس.