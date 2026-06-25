أستراليا تحذر من تآكل بيئتها الأمنية

قال ‌مدير المخابرات الأمنية في أستراليا مايك بيرجيس إن بلاده تواجه تهديدات متعددة الأوجه من أنظمة استبدادية وعمليات اختراق إلكتروني ومتطرفين معادين للسامية، تشكل تحديا ممنهجا للأمن القومي وتؤدي إلى تدهور البيئة الأمنية.

ومع أن مستوى التهديد الإرهابي في أستراليا لا يزال مصنفا عند "محتمل"، قال بيرجيس إن هذا التصنيف لا يعكس بدقة "التهديدات المتزامنة والمتتالية والمتفاقمة".

وأضاف بيرجيس، أمس الأربعاء، في خطابه السنوي لتقييم التهديدات "مصطلح محتمل لا يعكس الواقع بالكامل. فالمستوى التالي هو متوقع، ‌ويُستخدم عندما تتوفر معلومات مخابراتية بشأن هجوم محدد، وهو أمر لا يتوفر لدينا حاليا".

وتابع "لكننا نعلم أن الأوضاع تتدهور، وأن أعمال العنف ذات الدوافع السياسية أصبحت أكثر ترجيحا مما يوحي به مصطلح محتمل".

وذكر بيرجيس أنه رغم التحديات، فإن أستراليا تبقى في وضع جيد لمواجهة التهديدات الأمنية، مشيرا إلى أن المخابرات الأمنية "أحبطت 31 مخططا إرهابيا كبيرا منذ عام 2014، وحلت أكثر من 12 قضية كبرى متعلقة بالإرهاب" منذ إطلاق النار العشوائي على شاطئ بونداي في ديسمبر/كانون الأول الماضي خلال احتفال يهودي بعيد الأنوار (حانوكا)، الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا.

جواسيس واستهدافات

وقال بيرجيس إن جواسيس أجانب يستهدفون معلومات حساسة تتعلق بشراكة أستراليا مع الولايات المتحدة وبريطانيا في برنامج الغواصات النووية (أوكوس)، مشيرا إلى أن شخصا انتحل صفة موظف في شركة استشارية تواصل مع مسؤول يحمل تصريحا أمنيا.

وألقى بيرجيس المسؤولية على إيران في هجمات الحرق المتعمد لمتاجر يهودية في أستراليا منذ بدء الصراع في غزة، قائلا إن إحدى الهجمات على مطعم في سيدني من المرجح أن يكون قد نسقها مواطن أسترالي يعيش في ‌إيران، ويعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني.

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وجاء التقييم السنوي للمخابرات الأمنية بعد عام واجهت فيه أستراليا تهديدات على جبهات متعددة، بدءا من التطرف عبر الإنترنت وهجمات إلكترونية ترعاها الدول، وصولا إلى حرق متاجر يهودية وإطلاق نار جماعي في سيدني.

واتهمت أستراليا إيران، في أغسطس/آب 2025، بالضلوع في هجومين معاديين للسامية ‌عبر ‌الحرق المتعمد في سيدني وملبورن، وأمرت سفير طهران بمغادرة البلاد، في أول عملية طرد من هذا النوع منذ الحرب العالمية الثانية.