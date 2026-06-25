الخارجية الإيرانية: الناتو أقرّ بـ"التواطؤ" في الحرب علينا ويجب مساءلته

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الخميس، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) اعترف بـ"التواطؤ" في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على بلاده، معتبرا ذلك انتهاكا للقانون الدولي.

وشدّد بقائي على وجوب مساءلة حلف الناتو، وكل المشاركين في الحرب على إيران، بعد تصريحات أدلى بها الأمين العام للحلف مارك روته، وكشف فيها عن إسهامات الحلف في الحرب.

الكشف عن إسهامات الناتو

وقال روته في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" إن "500 طائرة أمريكية أقلعت من قواعد أمريكية في إيطاليا" لدعم الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران مع بدء الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي.

كما كشف الأمين العام للناتو أن مطار بوخارست خفّض عدد الرحلات التجارية لإفساح المجال لطائرات التزويد بالوقود المستخدمة في إطار الحرب، وأن ما بين 4 و5 آلاف طائرة أمريكية أقلعت من قواعد في أوروبا خلال الحرب.

بقائي: هذا اعتراف دامغ بالتواطؤ

وكتب بقائي عبر حسابه على منصة إكس "هذا اعتراف واضح ودامغ بالتواطؤ النشط لحلف شمال الأطلسي في حرب عدوانية غير مشروعة شُنّت على دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة".

ولفت إلى أن روته "أشار صراحة إلى إيطاليا ورومانيا على أنهما شاركتا في العدوان على إيران".

وقال إن على هاتين الدولتين، وجميع الدول الأوروبية الأخرى التي شاركت في الحرب على إيران، أن تشرح لشعوبها وللعالم بأسره، "لماذا اختارت التواطؤ في ارتكاب فظاعات جماعية ضد الشعب الإيراني".

وأمس الأربعاء، نددت وزارة الدفاع الإيطالية بتصريحات روته معتبرة أنها وجهت "رسالة مضللة تماما"، وأكدت أن روما لم تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها إلا لرحلات فنية ولوجيستية وليس لمهمات قتالية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال لقائه بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي في البيت الأبيض -أمس الأربعاء- إن دول الناتو "خذلت" الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.

إعلان

وقال ترمب "لقد خُذلنا. لم نكن في حاجة إلى مساعدة في هذا الأمر على الإطلاق. لقد سحقنا (إيران) حرفيا في الأسبوع الأول، لكن كان من الجيد لو قالوا: (نود أن نساعد)".

وتأتي انتقادات ترمب للناتو قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر للقاء قادة الدول الـ32 الأعضاء في الحلف، ضمن قمة ستعقد يومي 7 و8 يوليو/تموز في العاصمة التركية أنقرة.