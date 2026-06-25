خلال 24 ساعة.. الاحتلال يعدم شابين أثناء عمليات الاعتقال شمالي الضفة

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت خلال الـ24 ساعة الماضية شابين خلال تنفيذها عمليات اعتقال في محافظتي جنين وسلفيت شمالي الضفة الغربية.

وذكر النادي أن جيش الاحتلال أطلق النار بشكل مباشر على الشهيد محمد ناظم زايد (29 عاما) من مدينة جنين بعد محاصرة أحد المنازل في بلدة اليامون، شمال غرب المدينة، واحتجز جثمانه.

وفي مدينة سلفيت، ذكر النادي (غير حكومي) أن قوات الاحتلال أعدمت الشاب مصطفى الخطيب (32 عاما) خلال اقتحام منزله، وذلك بإطلاق النار عليه بصورة مباشرة، مشيرا إلى إبقاء الجثمان داخل المنزل بعد تنفيذ عمليات تخريب واسعة فيه.

واعتبر نادي الأسير أن "الجريمتين تشكلان امتدادا لسياسة الإعدامات الميدانية التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج"، مشيرا إلى تصعيد "غير مسبوق"، لا سيما منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتحدث نادي الأسير عن شواهد ووقائع موثقة تثبت إقدام قوات الاحتلال على إعدام معتقلين ميدانيا بعد اعتقالهم "وهو ما ظهر من خلال آثار القيود على أطراف عدد من الشهداء، وكذلك من خلال المعطيات التي رافقت استلام جثامين شهداء أُفرج عنها".

وأضاف أن سياسة الإعدام الميداني لم تعد تقتصر على ممارسات فردية أو استثنائية "بل تحوّلت إلى نهج ثابت وأداة مركزية في منظومة العنف الاستعماري التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين".

وطالب نادي الأسير المنظومة الحقوقية الدولية والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الجرائم المتصاعدة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائم الإعدام الميداني والقتل خارج نطاق القانون.

ووفق معطيات نشرها نادي الأسير منتصف يونيو/حزيران الجاري، فقد استشهد 90 أسيرا فلسطينيا عُرفت هوياتهم، بينهم 52 معتقلا من غزة منذ بدء حرب الإبادة.

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وأوضح أن الأسرى استشهدوا نتيجة "منظومة متكاملة من الجرائم والانتهاكات، شملت التعذيب الممنهج، والتجويع، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، إلى جانب جرائم التنكيل والإذلال والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية".

وتقدر مؤسسات فلسطينية عدد الأسرى في سجون الاحتلال بنحو 9400، بينهم 3324 معتقلا إداريا يُحتجزون بأوامر عسكرية دون لوائح اتهام أو سقف زمني.