السعودية وإيران تبحثان مستجدات مفاوضات طهران وواشنطن

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي آخر مستجدات المفاوضات بين طهران وواشنطن.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن بن فرحان استعرض، في اتصال أجراه مع عراقجي، التقدم المُحرَز في تنفيذ التفاهمات المتفق عليها.

وأشارت إلى أن الجانبين ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأهمية مواصلة الجهود والدفع نحو الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يحقق المصلحة المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة.

كما أفادت الخارجية السعودية بأن الوزير بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي هاكان فيدان، وبحث معه المستجدات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، دون إضافة المزيد من التفاصيل.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/شباط الماضي حربا على إيران، وردت الأخيرة بهجمات على دول في المنطقة من بينها السعودية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/نيسان.

وفي 14 يونيو/حزيران أعلنت إيران والولايات المتحدة التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلّق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.