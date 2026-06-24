وسيم الأسد يمثل أمام القضاء السوري بتهم ارتكاب مجازر والاتجار بالمخدرات

بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد ‏‏الضالع في جرائم عدة بحق الشعب السوري خلال عهد النظام المخلوع، وذلك بحضور النائب العام ‏‏للجمهورية حسان التربة، وممثلي منظمات حقوقية وطنية ودولية.‏

وترأس الجلسة القاضي فخر الدين مصطفى العريان، وشارك في عضويتها المستشاران عبد ‏‏الحميد الحمود وحسام عبد الرحمن، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر محمود ‏‏الراضي.‏

وتلا القاضي لائحة التهم الموجهة إلى وسيم الأسد، وتضمنت "إدارة وتشكيل مجموعات ‏‏مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث دلا قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام السابق ‏‏بقيادة ماهر الأسد منذ مطلع عام 2011، شاركت في عمليات عسكرية واسعة استهدفت ‏‏مناطق مدنية في الغوطة الشرقية ولا سيما بلدة المليحة، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من ‏‏المدنيين".

إضافة إلى "مسؤوليته عن حادثة قتل في جرمانا، وضلوعه في مجازر وقعت خلال ‏‏تلك العمليات، والتحريض العلني على العنف، والتورط في تهريب المخدرات والاتجار فيها، وارتكاب ‏‏جرائم سلب وابتزاز".‏

وأشار القاضي إلى أن هذه الأفعال تندرج ضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلا عن مخالفتها ‏‏لأحكام قانون العقوبات السوري.‏

وبعد تلاوة لائحة الاتهام، أُوقف البث المباشر للمحاكمة، وأوضحت وزارة العدل أن ذلك جاء ‏‏ضمن إجراءات برنامج حماية الشهود، مع استمرار جلسة المحاكمة، واستكمال جميع الإجراءات ‏‏القضائية بشكل اعتيادي دون عرضها على الهواء، حفاظا على سرية الشهادات وسلامة ‏‏المشاركين في القضية.‏

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، في 21 يونيو/حزيران 2025، إلقاء القبض على وسيم الأسد على الحدود ‏‏السورية اللبنانية في عملية أمنية محكمة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة.‏

وفي إطار تحقيق العدالة الانتقالية، يواصل القضاء السوري إجراء محاكمات بحق متهمين ‏‏بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري خلال عهد نظام بشار الأسد.