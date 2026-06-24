أعرب مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، عن اعتزازه بـ"الإنجاز التاريخي" الذي حققته الدبلوماسية القطرية في إطار شراكتها البناءة مع جمهورية باكستان، والذي أفضى إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأبدى المجلس أمله في "مواصلة التفاوض بذات الروح الإيجابية والإرادة الحقيقية" وصولا إلى الاتفاق النهائي الذي يطوي صفحة النزاع سلميا.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف قد أشاد أمس الثلاثاء بـ"الدعم الحيوي" الذي قدمته قطر للمساعدة في التوصل إلى المذكرة الموقعة بين واشنطن وطهران، التي قال إنها "تمهد الطريق نحو اتفاق شامل بين الجانبين".

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا في الـ14 من يونيو/حزيران الجاري التوصل إلى مذكرة تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، تهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار.

ودخلت المذكرة المعروفة بـ"تفاهم إسلام آباد" حيز التنفيذ في 18 يونيو/حزيران، بعد توقيعها إلكترونيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، وهي تتضمن بنودا تتعلق بإنهاء الحرب على كافة الجبهات، بما فيها لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران.