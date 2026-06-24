قناة إسرائيلية: واشنطن تقلص طائراتها العسكرية بمطار بن غوريون

أفاد إعلام إسرائيلي ببدء الولايات المتحدة الأمريكية تقليص عدد طائرات التزود بالوقود التابعة لها في مطار بن غوريون، وذلك بناء على طلب إسرائيلي.

وذكرت قناة "آي 24 نيوز" الثلاثاء نقلا عن مصدرين مطلعين أن الخطوة تأتي بهدف تخفيف الازدحام في المطار وتوفير سعة إضافية للطائرات، استعدادا لزيادة حركة السفر خلال موسم الصيف.

وأوضح المصدران أن التقليص لا يعكس خفضا في الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، حيث جرى نقل الطائرات إلى مواقع أخرى دون الكشف عنها.

ولم تعلن القناة الإسرائيلية عدد الطائرات الموجودة حاليا، غير أن صحيفة هآرتس كانت أشارت في 4 يونيو/حزيران إلى وجود نحو 75 طائرة، مما تسبب بضغط على البنية التشغيلية للمطار وخسائر مالية.

وبحسب التقديرات، بلغت خسائر الإيرادات نحو 190 مليون دولار، مع تحذيرات من ارتفاعها إلى ملياري شيكل (نحو 540 مليون دولار) إذا استمر الوضع حتى نهاية العام، بينما اضطرت شركات طيران إسرائيلية إلى نقل بعض طائراتها إلى مطارات أوروبية.

ويأتي هذا التطور في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 18 يونيو/حزيران، وجولة مفاوضات انتهت الاثنين في سويسرا، تهدف إلى وقف التصعيد ومعالجة الخلافات بين الجانبين عبر المسار الدبلوماسي.

وتزايدت في إسرائيل خلال الفترة الأخيرة أصوات الانتقاد للوجود العسكري الأمريكي داخل مطار بن غوريون، حيث تحوّل المطار عمليا منذ اندلاع الحرب على إيران في فبراير/شباط 2026 إلى موقع تتكدس فيه طائرات التزود بالوقود الأمريكية.

كما نقل مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي يانير كوزين، عقب مرافقة الرئيس إسحاق هرتسوغ في رحلة جوية سابقة، مشهدا وصفه بـ"السريالي"، إذ لم يشاهد أي طائرة مدنية عند الهبوط، بل طائرات عسكرية أمريكية فقط.

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وأثار هذا الواقع تساؤلات متزايدة داخل الأوساط الإسرائيلية بشأن حجم الانتشار العسكري الأمريكي في المطار، والأسباب التي أدت إلى تركيزه في هذا الموقع تحديدا، فضلا عن تداعياته الاقتصادية والتشغيلية والأمنية.