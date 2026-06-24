قتلى وانقطاعات في الكهرباء بهجمات روسية أوكرانية متبادلة

أعلن مسؤولون روس، الأربعاء، أن هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة أسفرت عن سقوط قتلى وإلحاق أضرار بمنشآت وبنى تحتية في عدة مناطق روسية، في حين تسببت غارات روسية على أوكرانيا في مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بممتلكات سكنية.

وقال جليب نيكيتين، حاكم منطقة نيجني نوفغورود الواقعة وسط روسيا، إن شخصين قتلا بهجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية. وأضاف أن منشأة صناعية تعرضت لأضرار نتيجة حطام إحدى المسيّرات التي أُسقطت.

وأوضح أن الأضرار التي لحقت بالمنشأة ليست كبيرة، ولم يكشف عن اسمها أو طبيعة نشاطها.

كما أفادت السلطات التي عينتها موسكو في المناطق الخاضعة لسيطرتها بأن مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم وأجزاء من منطقة خيرسون الأوكرانية، شهدت انقطاعات في التيار الكهربائي عقب هجمات أوكرانية استهدفت البنية التحتية للطاقة.

وقال ميخائيل رازفوجاييف، حاكم سيفاستوبول الذي عينته روسيا، إن الكهرباء انقطعت في المدينة -وهي أكبر مدن شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014- جراء هجوم أوكراني استهدف منشآت الطاقة. وكان رازفوجاييف قد أعلن في وقت سابق أن المدينة تعرضت لهجوم بالمسيّرات.

وأعلن رازفوجاييف أن الحافلات الكهربائية في سيفاستوبول لن تعمل اليوم، ودعا أولياء الأمور إلى إبقاء أطفالهم في المنازل.

وفي تصريح منفصل، قال فلاديمير سالدو، الحاكم المعين من موسكو لمنطقة خيرسون، إن المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية في الإقليم شهدت انقطاعا للكهرباء.

وفي منطقة أورينبورغ الروسية، الواقعة على بعد أكثر من ألف كيلومتر جنوب شرقي موسكو بالقرب من الحدود مع كازاخستان، قال الحاكم يفجيني سولنتسيف إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرات مسيّرة فوق منشأة صناعية.

وتضم منطقة أورينبورغ عددا من المنشآت الصناعية المهمة، من بينها محطة لمعالجة الغاز ومصفاة للنفط.

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وفي منطقة بيلغورود الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية، أعلنت السلطات المحلية مقتل رجل وإصابة امرأة جراء هجوم بالمسيّرات.

وتأتي هذه التطورات في وقت كثفت فيه كييف هجماتها على خطوط الإمداد والبنية التحتية المرتبطة بشبه جزيرة القرم، مما تسبب في ضغوط إضافية على إمدادات الوقود والخدمات العامة.

هجمات روسية

في المقابل، قالت السلطات الأوكرانية إن قصفا روسيا استهدف مدينة بالاكليا شرقي البلاد أسفر عن مقتل شخص الأربعاء.

كما أعلنت السلطات المحلية في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا مقتل امرأة عمرها 56 عاما بغارة جوية روسية استهدفت المدينة.

وأشار رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف إلى تضرر أربعة منازل ومتجر ومبنى ملحق، فضلا عن اندلاع حرائق في مواقع الاستهداف، وقال إن فرق الإنقاذ تواصل أعمالها في المنطقة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تواصل روسيا عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا، في حرب تشترط موسكو لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا تدخلا غير مقبول في شؤونها الداخلية.