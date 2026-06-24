عاجل | روبيو: لدينا علاقات وطيدة مع دول الخليج ونشكرهم على دعمهم ونطلعهم على كل ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريحات للصحفيين في الكويت ضمن زيارة يجريها إلى دول الخليج:

الرئيس ترمب يريد أن تلتزم إيران بمذكرة التفاهم وإلا فلديه العديد من الخيارات بينها العودة لفرض عقوبات.

لن تكون هناك رسوم تفرض في مضيق هرمز.

لدينا العديد من الخيارات ومنها فرض العقوبات على إيران إذا لم تلتزم بالاتفاق.

نتحدث مع شركائنا في الخليج ومذكرة التفاهم مع إيران ستطبق خلال 60 يوما.

نريد أن تعود الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل مجاني وكل دول العالم تؤيدنا في ذلك.

لدينا علاقات وطيدة مع دول الخليج ونشكرهم على دعمهم ونطلعهم على كل ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران.

اليوم لدينا مسار ثان وهو المفاوضات بين حكومة لبنان وإسرائيل ونأمل أن ينجح.

إسرائيل موجودة في لبنان لأن حزب الله يستهدفها بالصواريخ.

سنساعد الحكومة اللبنانية في بسط سيطرتها على كامل أراضيها دون أي تدخل خارجي.

اللجنة الفنية ستعود إلى سويسرا يوم 29 الشهر الجاري لاستئناف المحادثات مع إيران.

إسرائيل تعلم ما نفعله بالنسبة لمذكرة التفاهم وتعلم بالخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس ترمب.

التفاصيل بعد قليل..