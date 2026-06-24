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عاجل | روبيو: لدينا علاقات وطيدة مع دول الخليج ونشكرهم على دعمهم ونطلعهم على كل ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران
Published On 24/6/2026|
آخر تحديث: 19:18 (توقيت مكة)
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريحات للصحفيين في الكويت ضمن زيارة يجريها إلى دول الخليج:
- الرئيس ترمب يريد أن تلتزم إيران بمذكرة التفاهم وإلا فلديه العديد من الخيارات بينها العودة لفرض عقوبات.
- لن تكون هناك رسوم تفرض في مضيق هرمز.
- لدينا العديد من الخيارات ومنها فرض العقوبات على إيران إذا لم تلتزم بالاتفاق.
- نتحدث مع شركائنا في الخليج ومذكرة التفاهم مع إيران ستطبق خلال 60 يوما.
- نريد أن تعود الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل مجاني وكل دول العالم تؤيدنا في ذلك.
- لدينا علاقات وطيدة مع دول الخليج ونشكرهم على دعمهم ونطلعهم على كل ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران.
- اليوم لدينا مسار ثان وهو المفاوضات بين حكومة لبنان وإسرائيل ونأمل أن ينجح.
- إسرائيل موجودة في لبنان لأن حزب الله يستهدفها بالصواريخ.
- سنساعد الحكومة اللبنانية في بسط سيطرتها على كامل أراضيها دون أي تدخل خارجي.
- اللجنة الفنية ستعود إلى سويسرا يوم 29 الشهر الجاري لاستئناف المحادثات مع إيران.
- إسرائيل تعلم ما نفعله بالنسبة لمذكرة التفاهم وتعلم بالخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس ترمب.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة