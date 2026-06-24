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عاجل | روبيو: لدينا علاقات وطيدة مع دول الخليج ونشكرهم على دعمهم ونطلعهم على كل ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران

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ترامب ومادورو
Published On 24/6/2026
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آخر تحديث: 19:18 (توقيت مكة)

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريحات للصحفيين في الكويت ضمن زيارة يجريها إلى دول الخليج:

  • الرئيس ترمب يريد أن تلتزم إيران بمذكرة التفاهم وإلا فلديه العديد من الخيارات بينها العودة لفرض عقوبات.
  • لن تكون هناك رسوم تفرض في مضيق هرمز.
  • لدينا العديد من الخيارات ومنها فرض العقوبات على إيران إذا لم تلتزم بالاتفاق.
  • نتحدث مع شركائنا في الخليج ومذكرة التفاهم مع إيران ستطبق خلال 60 يوما.
  • نريد أن تعود الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل مجاني وكل دول العالم تؤيدنا في ذلك.
  • لدينا علاقات وطيدة مع دول الخليج ونشكرهم على دعمهم ونطلعهم على كل ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران.
  • اليوم لدينا مسار ثان وهو المفاوضات بين حكومة لبنان وإسرائيل ونأمل أن ينجح.
  • إسرائيل موجودة في لبنان لأن حزب الله يستهدفها بالصواريخ.
  • سنساعد الحكومة اللبنانية في بسط سيطرتها على كامل أراضيها دون أي تدخل خارجي.
  • اللجنة الفنية ستعود إلى سويسرا يوم 29 الشهر الجاري لاستئناف المحادثات مع إيران.
  • إسرائيل تعلم ما نفعله بالنسبة لمذكرة التفاهم وتعلم بالخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس ترمب.

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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