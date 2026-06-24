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عاجل | رئيس وزراء قطر: مضيق هرمز ما زال مفتوحا وتلقينا تأكيدا بعدم الأمر بإغلاقه
Published On 24/6/2026
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لـ فايننشال تايمز:
- مضيق هرمز ما زال مفتوحا وتلقينا تأكيدا بعدم الأمر بإغلاقه
- الملاحة بهرمز يفترض أن تعود لمستوياتها خلال 30 يوما من الاتفاق
- إنشاء خط اتصال بين واشنطن وطهران ضروري لمنع عرقلة فتح هرمز
- خط الاتصال المتفق عليه بسويسرا ضروري لمواجهة المعلومات المضللة
- خط الاتصال بين واشنطن وطهران ضروري خلال إزالة الألغام في هرمز
- شركة قطر للطاقة لن ترفع حالة القوة القاهرة إلا بضمان تشغيل آمن
- صندوق الاستثمار المقترح بـ300 مليار دولار مع إيران رقم طموح
- قد يطلب من دول الخليج تمويل صندوق الاستثمار مع إيران مستقبلا
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة