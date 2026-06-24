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عاجل | رئيس وزراء قطر: مضيق هرمز ما زال مفتوحا وتلقينا تأكيدا بعدم الأمر بإغلاقه

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ترامب ومادورو
Published On 24/6/2026

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لـ فايننشال تايمز:

  • مضيق هرمز ما زال مفتوحا وتلقينا تأكيدا بعدم الأمر بإغلاقه
  • الملاحة بهرمز يفترض أن تعود لمستوياتها خلال 30 يوما من الاتفاق
  • إنشاء خط اتصال بين واشنطن وطهران ضروري لمنع عرقلة فتح هرمز
  • خط الاتصال المتفق عليه بسويسرا ضروري لمواجهة المعلومات المضللة
  • خط الاتصال بين واشنطن وطهران ضروري خلال إزالة الألغام في هرمز
  • شركة قطر للطاقة لن ترفع حالة القوة القاهرة إلا بضمان تشغيل آمن
  • صندوق الاستثمار المقترح بـ300 مليار دولار مع إيران رقم طموح
  • قد يطلب من دول الخليج تمويل صندوق الاستثمار مع إيران مستقبلا

 

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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