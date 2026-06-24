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عاجل | الخارجية الباكستانية: المفاوضات التقنية على مستوى الخبراء ستستأنف بوساطة باكستانية قطرية الأسبوع القادم

عاجل | الخارجية الباكستانية: مفاوضات المستوى التقني مستمرة بين طهران وواشنطن رغم أخذ المشاركين استراحة من حين لآخر

عاجل | المتحدث باسم الخارجية الباكستانية: نجري اتصالات مع الفريقين الأمريكي والإيراني لتنفيذ فعال لمذكرة التفاهم

عاجل | المتحدث باسم الخارجية الباكستانية: الاتفاق ينص على خط تواصل مباشر بين طهران وواشنطن لتفادي المشكلات

التفاصيل بعد قليل..