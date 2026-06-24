عاجلعاجل,
عاجل | الخارجية الباكستانية: المفاوضات التقنية على مستوى الخبراء ستستأنف بوساطة باكستانية قطرية الأسبوع القادم
Published On 24/6/2026|
آخر تحديث: 10:21 (توقيت مكة)
عاجل | الخارجية الباكستانية: المفاوضات التقنية على مستوى الخبراء ستستأنف بوساطة باكستانية قطرية الأسبوع القادم
عاجل | الخارجية الباكستانية: مفاوضات المستوى التقني مستمرة بين طهران وواشنطن رغم أخذ المشاركين استراحة من حين لآخر
عاجل | المتحدث باسم الخارجية الباكستانية: نجري اتصالات مع الفريقين الأمريكي والإيراني لتنفيذ فعال لمذكرة التفاهم
عاجل | المتحدث باسم الخارجية الباكستانية: الاتفاق ينص على خط تواصل مباشر بين طهران وواشنطن لتفادي المشكلات
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة