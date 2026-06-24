ترمب يتهم الناتو بـ"خذلان" بلاده وروته يكشف دور القواعد الأوروبية خلال حرب إيران

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامه لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بخذلان بلاده خلال حربها على إيران، في حين أكد الأمين العام لحلف الناتو مارك روته أن نحو 5 آلاف طائرة أمريكية انطلقت من قواعد أوروبية خلال أسابيع المواجهات.

وأوضح ترمب خلال استقباله لروته في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، أن دول الناتو لم تقدم الدعم الكافي لبلاده وأن الولايات المتحدة "خُذلت" من قبل حلفائها، مضيفا "لم نكن بحاجة إلى مساعدة في هذا الأمر على الإطلاق، وقد سحقنا إيران حرفياً في الأسبوع الأول، لكن كان من الجيد أن يعرض الحلفاء دعمهم".

وأعرب عن خيبة أمله من دول بعينها، قائلا "خاب أملي من إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، وكان من اللطيف أن يبادروا بعرض مساعدتنا في حرب إيران".

وقال ترمب إنه لم يتلق أي دعم ملموس من أوروبا في هذا الملف، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة فعلية لأي دعم عسكري، لكنه اعتبر أن إبداء الحلفاء استعدادهم للمساعدة كان مهما من الناحية السياسية، حتى وإن لم يتم استخدام هذه المساعدة.

وفيما يتعلق بحادثة المدرسة الإيرانية، قال ترمب إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن الهجوم ناتج عن صاروخ أمريكي، لافتا إلى أن الصواريخ كانت "تنهمر من كل مكان" وقت وقوع الحادثة، وأن من "المستبعد جداً" أن تكون الولايات المتحدة وراء ذلك.

من جهة ثانية، أشار ترمب إلى أنه كان يعتزم عدم حضور قمة الناتو في أنقرة، قبل أن يقرر لاحقا المشاركة فيها.

كما أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تحقق تقدما "ممتازا" في مسار المفاوضات الحالية مع إيران، مشددا على أن أي تحركات داخل الكونغرس، حتى لو تضمنت تصويتاً غير ملزم لإنهاء الحرب، لن تؤثر على هذه المفاوضات.

وليست المرة الأولى التي يهاجم ترمب فيها الناتو إذا سبق أن وصف الحلف بأنه "نمر من ورق" و "لم يفعل أي شيء يذكر" لمساعدة الولايات المتحدة في حربها ضد إيران.

روته: ساهمنا في حرب إيران

من جهته، أكد الأمين العام لحلف الناتو مارك روته أن القواعد الأوروبية لعبت دورا مهما في دعم العمليات الأمريكية خلال الحرب مع إيران، مشيراً إلى انطلاق آلاف الطائرات من الأراضي الأوروبية خلال فترة القتال.

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وقال روته إن "نحو 5 آلاف طائرة أمريكية انطلقت من قواعد أوروبية خلال أسابيع الحرب"، مضيفا أن مطار بوخارست أُغلق مؤقتاً أمام الملاحة الجوية لتسهيل إقلاع طائرات التزود بالوقود الأمريكية.

وفي تقييمه للحرب، اعتبر روته أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس ترامب "مهمة جداً"، موضحا أن إيران كانت "قريبة من الحصول على قدرات نووية"، إلى جانب دورها في "تصدير الإرهاب والفوضى"، بحسب تعبيره.

وأضاف أن إيران كان يمكن أن تشكل تهديدا كبيرا للمنطقة والعالم، مشددا على أن التحركات الأمريكية ساهمت في احتواء هذا الخطر.

كما أقر الأمين العام للناتو بوجود تحديات في القدرات الدفاعية، قائلا إن هناك "ضعفا في الإنتاج الدفاعي الأوروبي والأمركي"، وأن الحرب في أوكرانيا كان لها تأثير كبير على هذا الوضع.

وأكد روته الحاجة إلى زيادة الإنتاج العسكري في أوروبا، لافتاً إلى أن هذا الملف سيكون ضمن أولويات جدول أعمال قمة الناتو المقبلة.

وأشار أيضاً إلى أن القمة المرتقبة، التي ستنعقد خلال أسبوعين، ستشهد مشاركة 42 دولة، من بينها 9 دول من الشرق الأوسط ومنطقة الهندي والهادئ، في إطار توسيع نطاق التعاون والشراكات الأمنية.

من جهته، قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته إن القواعد الأوروبية لعبت دوراً مهماً في دعم العمليات الأميركية خلال الحرب مع إيران، مشيرا إلى انطلاق آلاف الطائرات من الأراضي الأوروبية خلال فترة القتال.

وقال روته إن "نحو 5 آلاف طائرة أميركية انطلقت من قواعد أوروبية خلال أسابيع الحرب"، مضيفاً أن مطار بوخارست أُغلق مؤقتاً أمام الملاحة الجوية لتسهيل إقلاع طائرات التزود بالوقود الأميركية.

وفي تقييمه للحرب، اعتبر روته أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس ترامب "مهمة جداً"، موضحاً أن إيران كانت "قريبة من الحصول على قدرات نووية"، إلى جانب دورها في "تصدير الإرهاب والفوضى"، بحسب تعبيره.

وأضاف أن إيران كان يمكن أن تشكل تهديداً كبيراً للمنطقة والعالم، مشدداً على أن التحركات الأميركية ساهمت في احتواء هذا الخطر.

وفي سياق متصل، أقر الأمين العام للناتو بوجود تحديات في القدرات الدفاعية، قائلاً إن هناك "ضعفاً في الإنتاج الدفاعي الأوروبي والأميركي"، وأن الحرب في أوكرانيا كان لها تأثير كبير على هذا الوضع.

وأكد روته الحاجة إلى زيادة الإنتاج العسكري في أوروبا، لافتاً إلى أن هذا الملف سيكون ضمن أولويات جدول أعمال قمة الناتو المقبلة.

وأشار أيضاً إلى أن القمة المرتقبة، التي ستنعقد خلال أسبوعين، ستشهد مشاركة 42 دولة، من بينها 9 دول من الشرق الأوسط ومنطقة الهندي والهادئ، في إطار توسيع نطاق التعاون والشراكات الأمنية.