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عاجل | الأمين العام للناتو: ما فعله الرئيس ترمب بشأن إيران مهم جدا لأنها كانت تصدر الإرهاب والفوضى

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ترامب ومادورو
Published On 24/6/2026
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آخر تحديث: 23:33 (توقيت مكة)

الأمين العام للناتو:

  • ما فعله الرئيس ترمب بشأن إيران مهم جدا لأنها كانت تصدر الإرهاب والفوضى
  • ما فعله الرئيس ترمب بشأن إيران مهم لأنها كانت قريبة من الحصول على قدرات نووية.
  • نحو 5 آلاف طائرة أمريكية انطلقت من قواعد أوروبية خلال أسابيع الحرب.

 

ترمب:

  • لم أحصل على أي دعم من أوروبا في ما يتعلق بحرب إيران.
  • لم نكن بحاجة لأي مساعدة في حربنا وسحقنا إيران في الأسبوع الأول.

 

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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