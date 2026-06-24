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عاجل | الأمين العام للناتو: ما فعله الرئيس ترمب بشأن إيران مهم جدا لأنها كانت تصدر الإرهاب والفوضى
Published On 24/6/2026|
آخر تحديث: 23:33 (توقيت مكة)
الأمين العام للناتو:
- ما فعله الرئيس ترمب بشأن إيران مهم جدا لأنها كانت تصدر الإرهاب والفوضى
- ما فعله الرئيس ترمب بشأن إيران مهم لأنها كانت قريبة من الحصول على قدرات نووية.
- نحو 5 آلاف طائرة أمريكية انطلقت من قواعد أوروبية خلال أسابيع الحرب.
ترمب:
- لم أحصل على أي دعم من أوروبا في ما يتعلق بحرب إيران.
- لم نكن بحاجة لأي مساعدة في حربنا وسحقنا إيران في الأسبوع الأول.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة