شاركوا في قافلة لغزة.. إيطاليا تعلن الإفراج عن ناشطيها المحتجزين بليبيا

أكدت إيطاليا اليوم الأربعاء إطلاق سراح ثلاثة من مواطنيها كانوا محتجزين في ليبيا بعد انضمامهم إلى مهمة إنسانية إلى قطاع غزة، في احتجاز وصفه منظمو البعثة بأنه "غير قانوني".

وكان الثلاثة بين 230 ناشطا من مختلف أنحاء العالم يشاركون في قافلة برية لنقل الأدوية ومنازل متنقلة، وإمدادات أخرى إلى القطاع الذي مزقته الحرب وفق "أسطول الصمود العالمي".

وأثار تعامل إسرائيل مع الناشطين الذين حاولوا كسر الحصار الذي تفرضه على غزة إدانات دولية.

وذكر "أسطول الصمود العالمي" أن الإيطاليين الثلاثة وصلوا إلى تونس برفقة رجل تونسي كان محتجزا أيضا.

وكتبت المنظمة على إكس أنه "يتوقع إطلاق سراح ستة ناشطين آخرين خلال الساعات الـ24 المقبلة" بعد 30 يوما من "الاحتجاز غير القانوني".

وأشارت إلى أن المتطوعين "تعرضوا للاحتجاز التعسفي، وعزلوا عن العالم الخارجي بقطع الاتصالات عنهم، وتعرضوا لضغوط نفسية متواصلة".

وكشف وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني أسماء مواطنيه المفرج عنهم وهم دومينيكو سينتروني وليوناردا ألبيريتسيا والمواطن الإيطالي المولود في أوروغواي ماتياس ألفاريز رودريغيز.

وتأتي هذه التطورات في سياق تضييق متزايد على الناشطين الذين يحاولون كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. ففي 18 مايو/أيار، احتجزت إسرائيل أكثر من 430 ناشطا من دول مختلفة بعد اعتراضهم في المياه الدولية خلال محاولتهم كسر الحصار الإسرائيلي على القطاع، في خطوة أثارت إدانات وانتقادات واسعة.

وأثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير غضبا إضافيا بنشره مقطع فيديو يظهر الناشطين راكعين وأيديهم مقيدة بعد اعتقالهم في البحر.