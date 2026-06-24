قطر وسلطنة عمان تؤكدان ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

بحث سلطان عُمان هيثم بن طارق، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة، وأكدا ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، وذلك خلال اجتماعهما في مسقط.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن الاجتماع شهد مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وإبقائه مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية دون رسوم، وفقا لقواعد القانون الدولي وأحكام مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبما يكفل الحقوق السيادية للدول المتشاطئة على المضيق والدول المطلة على الخليج.

ووفقا للخارجية القطرية، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر الكامل للمفاوضات الجارية بين الجانبين الأمريكي والإيراني، للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يعزز الأمن الإقليمي.

والثلاثاء، أعلنت سلطنة عمان أنها بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، أتاحت خيار استخدام ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز لجميع السفن وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العُمانية المختصة، على أن تقوم السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية.

وأعلنت مسقط وطهران، في بيان مشترك الثلاثاء، أنهما ستعملان على اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات والتكاليف المرتبطة بذلك.

وكان رئيس الوزراء القطري، أكد خلال مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، رفض الدوحة فرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز، قائلا: "لا يمكن قبول وضع تكون فيه بوابتنا للعالم تحت سيطرة طرف واحد".