تبرّد خوادمها وتشعل الكوكب.. ما دور شركات الذكاء الاصطناعي في موجات الحر؟

يعيش غرب القارة الأوروبية على وقع موجة حر تجتاح عددا من دولها، وتتزامن موجة الحر هذه مع تجدد الجدل بخصوص التغير المناخي، لكن عنصرا جديدا أُضيف إلى المعادلة هذه السنة يتعلق باستهلاك شركات الذكاء الاصطناعي للكهرباء والمياه ما يرفع الكلفة والتبعات.

وتسببت موجة الحر القياسية في وفاة العشرات، وأدت إلى إغلاق مواقع سياحية بارزة، في مقدمتها برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس.

ويشير تقرير أعدته شيماء أبو زيد إلى أن درجات الحرارة وصلت إلى مستويات قياسية لتتجاوز حاجز 40 درجة مئوية في عواصم أوروبية عدة منها العاصمة الإسبانية مدريد التي سجلت لوحاتها الإرشادية 41 درجة مئوية.

وأسفر ارتفاع درجات الحرارة عن وفاة 40 شخصا في فرنسا، وسط استنفار حكومي لاتخاذ إجراءات احترازية للحد من آثار هذه الأزمة المناخية.

وفي ظل هذه التطورات، ذكر ولي العهد البريطاني الأمير وليام أن كوكب الأرض لا يملك الوقت الكافي للتغيير البطيء، مشددا على أن المسؤولية الحالية تكمن في الاستجابة الجماعية الفورية للتصدي للتحديات المناخية التي تهدد الاستقرار البيئي.

تحذيرات من الأثر البيئي للذكاء الاصطناعي

وبالتزامن مع موجة الحر في غرب أوروبا، أطلق قادة تكنولوجيا وسياسيون مجتمعون في منتدى دافوس الصيفي بمدينة داليان الصينية تحذيرات تخص مستقبل الكوكب، إذ جاء التطور التقني ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في مقدمة أسباب القلق البيئي جراء استهلاكها المكثف لموارد الطاقة والمياه.

وكشف تقرير صادر عن معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة عن أرقام توضح أن استهلاك مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الكهرباء قد يصل إلى ما يقارب ألف تيرواط/ساعة سنويا.

ولا تتوقف الأزمة عند حدود الطاقة، بل تمتد إلى قطاع المياه، إذ يعادل حجم استهلاك هذه المراكز لغايات التبريد الاستهلاك المنزلي لنحو 1.3 مليار شخص بحلول نهاية العقد الحالي.

استهلاك المياه

ووفق ما جاء في التقرير، كشفت دراسة حديثة أن استهلاك المياه المخصصة لتبريد خوادم الذكاء الاصطناعي يتزايد سريعا، ومن المتوقع أن يتجاوز 3.2 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2028.

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وتوقعت الدراسة أن يصل حجم المياه المستخدمة في هذا القطاع إلى 7 مليارات متر مكعب بحلول عام 2027، وهو ما يعادل نصف حجم الاستهلاك المائي في بريطانيا.

وتشير التقديرات إلى أن مراكز البيانات تستهلك ما بين لتر واحد و9 لترات من المياه لكل كيلوات/ساعة من الطاقة المستخدمة. وفي عام 2023، استهلكت مراكز البيانات العملاقة 29 مليون متر مكعب من المياه، تبخر معظمها ولم يعد منها إلى النظم البيئية سوى 6 ملايين متر مكعب، علما أن 78% من هذه المياه صالحة للشرب.

دعوات أممية

ودفعت هذه الأوضاع البيئية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى توجيه دعوة لشركات الذكاء الاصطناعي الكبرى يطالبها فيها بضرورة الإفصاح الكامل عن الأثر البيئي لأنظمتها التقنية.

وشدد غوتيريش على أهمية التزام هذه الشركات بتشغيل مراكز البيانات بالاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وقال إن المجتمع الدولي يرفض تحميل الفئات الأقل قدرة أعباء التغير المناخي، مؤكدا على أهمية العمل بشفافية لضمان مساهمة الذكاء الاصطناعي في بناء مستقبل أفضل.