بوتين يتهم الغرب بالاستعداد للحرب وزيلينسكي يغيب عن مؤتمر بولندا لدعم بلاده

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن الغرب بقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) يستعد "بنشاط" لخوض حرب ضد روسيا، في حين يتغيب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن مؤتمر في بولندا لإعمار بلاده وذلك إثر خلاف دبلوماسي.

وأوضح بوتين -في خطاب لخريجي الأكاديميات العسكرية خلال اجتماعهم بالكرملين- أن دول التحالف الغربي اكتفت حتى الآن بدعم أوكرانيا، إلا أن الخطاب الغربي -بحسب تعبيره- بات يتضمن إشارات علنية إلى الاستعداد لمواجهة عسكرية مع موسكو، إلى جانب زيادة ملموسة في الإنفاق الدفاعي.

وأضاف الرئيس الروسي أن بعض الدول في الناتو والاتحاد الأوروبي تستخدم، وفق رؤيته، ادعاءات غير دقيقة حول تهديد روسي لتبرير تعزيز قدراتها العسكرية.

وبحسب بيانات رسمية، يُخصص نحو 40% من الموازنة الروسية لقطاعات الدفاع والأمن والتسليح.

في المقابل، شدّد بوتين على أن بلاده تدعم نظاما دوليا متعدد الأقطاب يضمن الأمن لجميع الدول، لكنه أكد في الوقت نفسه استعداد موسكو للرد "بشكل سريع ومناسب" على أي تهديدات خارجية أو داخلية.

وسبق أن أكد بوتين مرارا أن بلاده تواجه بمفردها ما وصفه بـ"الغرب الجماعي" ممثلا في حلف، واتهم دول الحلف بتكثيف جهودها لتنظيم أعمال عدائية ضدها، مشددا على أن موسكو لن تسمح لتلك القوى بأن تلحق بها "هزيمة إستراتيجية".

ويأتي هذا في حين تواصل روسيا هجماتها على مقاطعات أوكرانية عدة، ، بينما تنفذ القوات الأوكرانية ضربات بعيدة المدى ضد مواقع أهداف روسية، منها هجماتها مؤخرا على منشآت نفطية وجسور حيوية في شبه جزيرة القرم.

يُذكر أن روسيا بدأت حربها واسعة النطاقة على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، في حين كثفت دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو الدعم العسكري والمالي والسياسي لكييف.

غياب جراء توتر دبلوماسي

من جانب آخر، أعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي لن يشارك في مؤتمر مخصص لإعادة إعمار بلاده تستضيفه بولندا هذا الأسبوع، في ظل تصاعد الخلاف بين البلدين على خلفية قضايا تاريخية مرتبطة بالحرب العالمية الثانية.

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ويأتي هذا التطور بعد جدل أثارته تسمية أطلقها زيلينسكي الشهر الماضي على إحدى الوحدات العسكرية، حيث وصفها بـ"أبطال الجيش المتمرد الأوكراني"، وهو تنظيم قومي تاريخي شارك في الحرب العالمية الثانية ومتهم بارتكاب مجازر بحق آلاف البولنديين.

وردّ الرئيس البولندي كارول نافروتسكي بسحب وسام "النسر الأبيض" -وهو أعلى وسام بولندي- من زيلينسكي.

وفي خطوة رمزية، أعاد الرئيس الأوكراني الوسام، في حين أعلن رؤساء أوكرانيون سابقون، هم ليونيد كوتشما وفيكتور يوشينكو وبيترو بوروشنكو، إعادة أوسمتهم تضامنا معه.

ومن المتوقع أن يلقي هذا الخلاف بظلاله على مؤتمر "تعافي أوكرانيا" المزمع عقده في مدينة غدانسك، والذي يهدف إلى حشد دعم سياسي واقتصادي لإعادة الإعمار بعد الحرب.

وفي هذا الشأن، قال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية، جورجي تيخي، إن رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو سترأس الوفد الأوكراني، مشددا على ضرورة تجنب "تسييس المؤتمر" أو تحويله إلى ساحة خلافات. وأكد استمرار التواصل الدبلوماسي مع وارسو.

بدوره، دعا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلى تهدئة الخلاف، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على العلاقات المستقبلية بين البلدين، لكنه حمّل كييف مسؤولية الأزمة السياسية، داعيا إلى التراجع عن قرار تسمية الوحدة العسكرية.

من جهته، اتهم زيلينسكي بعض السياسيين في بولندا بمحاولة تحقيق مكاسب داخلية وتأجيج مشاعر معادية لأوكرانيا، مؤكدا أن بلاده "تدافع عن أوروبا، بما في ذلك بولندا".

وفي ظل هذا التوتر، حذّر الاتحاد الأوروبي من أن الخلاف بين وارسو وكييف يصب في مصلحة الكرملين.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد باولا بينو "لا يوجد سوى مستفيد واحد من هذا النوع من الأوضاع، وهو المعتدي في أوكرانيا، لذلك لا ينبغي أن ننساق وراء مخططاته". وأضافت "لدينا ثقة في المباحثات الجارية بين بولندا وأوكرانيا، ونحن واثقون من أن الأمر سيُحل".

وتُعد بولندا من أبرز حلفاء أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية، إذ استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين، وشكلت مركزا لوجستيا رئيسيا لنقل الدعم الغربي إلى كييف.