بعد قمة إيفيان.. روسيا تتطلع لمعرفة مدى تغير موقف ترمب تجاه حرب أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف -اليوم الأربعاء- إن روسيا تتطلع إلى معرفة إذا ما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب غيّر موقفه فعلا تجاه حرب أوكرانيا.

وجاءت التصريحات الروسية عقب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال ‌قمة مجموعة الدول التي عقدت يونيو/حزيران الجاري في مدينة إيفيان الفرنسية، والتي أشار فيها إلى أن ترمب أقر خلال المحادثات بأن روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا، واصفا ذلك بأنه يمثل "تحولا حقيقيا في نهج" الولايات المتحدة.

وقال لافروف في فعالية بموسكو "في ما يتعلق بأوكرانيا، نريد أن نفهم ما جرى في إيفيان"، لافتا إلى أن الأمريكيين لم يُطلعوا موسكو حتى الآن على ما خلصوا إليه في قمة إيفيان أو خطوتهم المستقبلية.

ونقل لافروف أيضا عن ماكرون قوله إن التفاهمات التي جرى التوصل إليها في أغسطس/آب الماضي بين ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أنكوراج بألاسكا قد "دفنت" في إيفيان.

ودائما ما يشير مسؤولون روس إلى ما يسمى "روح أنكوراج"، وهو -حسبما يقول محللون- مصطلح يشير لتصور موسكو لإمكانية التوصل إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات الأوكرانية من المناطق المتبقية من دونباس ‌التي ⁠لم يتسن لها السيطرة عليها، مقابل تجميد موسكو لخطوط القتال على جبهات أخرى.

لكن كييف تؤكد مرارا أنها لن تسلم أيا من أراضيها إلى روسيا وستستمر في المقاومة.

مناورة أمريكية

وكان لافروف أشار أمس الثلاثاء إلى أن قمة ألاسكا ربما كانت "مناورة أمريكية لكسب الوقت من أجل إعادة تسليح نظام كييف"، بينما ⁠اتهم مسؤولان روسيان كبيران واشنطن هذا الأسبوع بعدم الالتزام "بتفاهمات" أنكوراج.

وقال لافروف إن بوتين وافق على ما وصفه بأنه اقتراح أمريكي في أنكوراج، مشددا على أن موسكو تريد مواصلة التحدث مع الولايات المتحدة وتتطلع لما سيقوله المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في زيارتهما المقبلة لموسكو، رغم أن موعدها غير محدد.

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وعبّر عن اعتراضه على استمرار العقوبات الأمريكية على روسيا وعدم وضع الولايات المتحدة لأي حدود لما تبيعه من أسلحة لدول أوروبية دعما لأوكرانيا ضمن نقاط خلاف أخرى.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر منشغلان بقضايا أخرى، لكنه يعتقد أن الاتصالات معهما ‌حول أوكرانيا ستستأنف بمجرد الانتهاء من هذه القضايا.

وأمس الثلاثاء، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب بقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) يستعد "بنشاط" لخوض حرب ضد روسيا.

وكان قادة مجموعة السبع أشادوا بـ"تحوّل" موقف ترمب بشأن أوكرانيا، وأشاروا -في البيان الختامي للقمة الأخيرة- إلى "تكثيف الضغط على اقتصاد الحرب الروسي" من خلال تشديد العقوبات، لتشمل بالخصوص عائدات موسكو من الوقود الأحفوري.

موقف أمريكي متشدد

وخلال القمة تبنى ترمب موقفا أكثر تشددا تجاه موسكو، وقال بعد أن ⁠عقد لقاء "جيدا جدا" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن على روسيا السعي إلى إبرام اتفاق، مبديا نفاد صبره مع التنديد بارتفاع حصيلة القتلى والجرحى لدى الجانبين.

وبثت التصريحات تفاؤلا حذرا بين قادة مجموعة السبع بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام، في حين قال مستشار الكرملين للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف إن القادة الأوروبيين ربما يكونون قد "شحنوا" ‌ترمب بأفكار مضرة خلال قمة مجموعة السبع.

وأشار إلى أنه يعتقد أن ترمب تلقى معلومات مضللة حول الوضع في أوكرانيا خلال القمة، وأن موسكو لا تزال تنتظر زيارة من مبعوثي ترمب -ويتكوف ‌و⁠كوشنر- على الرغم من عدم تحديد موعد لذلك حتى الآن.

ويتواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا في وقت أخفقت فيه الجهود الدولية في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الخامس.