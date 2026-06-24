بعد الإفراج عنهم في ليبيا.. نشطاء "قافلة الصمود" يجددون من إسطنبول دعم غزة

أُقيم حفل استقبال لعدد من نشطاء القافلة البرية لـأسطول الصمود العالمي في مدينة إسطنبول التركية بعد الإفراج عنهم في ليبيا، حيث دعوا في كلمات ألقوها إلى عدم الصمت، والاستمرار في محاولات مساعدة الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة.

وقال أحد المتحدثين في حفل الاستقبال إن مسار الحق والعدالة هو الذي ينتصر دائما، مشددا على أنهم لن يقبلوا بالسكوت إزاء ما يجري في قطاع غزة.

وأضاف أنه يجب تحضير أساطيل أكبر وتحشيد أوسع إلى حين تحرير فلسطين، مشددا على ضرورة الاستمرار في التصدي لإسرائيل، ومعربا عن ثقته بأن النصر هو مصير أطفال فلسطين، الذين قال إنه يشيد بصمودهم.

وقالت الناشطة البولندية لورا إن آلاف الفلسطينيين يقبعون في السجون، من بينهم ما لا يقل عن 400 طفل، وإن معاناتهم لا تُقارَن بما عاناه النشطاء.

وأكدت ناشطة أخرى أن رسالتهم هي نقل المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، وإخبار العالم بأنهم سيستمرون في كسر الحصار غير المشروع على قطاع غزة برا وبحرا، وإبقاء الأعين على فلسطين.

واعتبرت أن الصمت وعدم التحرك يُعدان تواطؤا، داعية إلى تحرك المدنيين ومحاسبة الحكومات على تقاعسها.

وقالت بشأن إسرائيل إن "هذا الكيان ممول ومدعوم من دول كبيرة وصغيرة، وإن حدوده تتحدى الخرائط المعلنة"، مشيرة إلى أنهم كنشطاء يحاولون إيصال المساعدات الإنسانية، وهو حق يحميه القانون الدولي.

كما أكدت المتحدثة ذاتها أنهم واجهوا مشكلات خلال مهمتهم في شرق ليبيا مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وكانت منظمة العفو الدولية ناشدت قوات حفتر، المسيطرة على مناطق واسعة من شرق ليبيا وجنوبها، الإفراج الفوري وغير المشروط عن 10 من نشطاء "قافلة الصمود البرية العالمية إلى غزة".

وأوضحت المنظمة أن مجموعة من النشطاء اعتُقلت في 24 مايو/أيار الماضي، عند حاجز أمني قرب سرت بينما كانت في طريقها للتفاوض مع السلطات المحلية بشأن مرور القافلة، ثم نُقلت في مركبات مدنية إلى بنغازي حيث احتُجزت في مكان غير معلوم، دون السماح لها بالاتصال بمحامين أو بعائلاتها.

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وكان الجيش الإسرائيلي قد اعترض قوارب أسطول الصمود العالمي خلال محاولتها الوصول إلى قطاع غزة لكسر الحصار وإيصال مساعدات إنسانية، حيث ضم الأسطول نحو 50 قاربا و428 ناشطا من 44 دولة، وفقا للمنظمين.