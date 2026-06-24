الدانمارك تعتزم نشر مجندين في غرينلاند

أعلن وزير الدفاع الدانماركي يبه بروس أن حكومته ستبدأ نشر مجندين في غرينلاند، الإقليم الدانماركي المتمتع بحكم ذاتي، والذي يثير مطامع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وكتب بروس ردا على سؤال بشأن الإقليم "في غرينلاند، سيُنشر مجندون جنبا إلى جنب مع الجنود المحترفين، وسيشاركون في كل المهمات".

وأوضح وزير الدفاع الدانماركي أن هذا الإجراء سيسمح بتدريب المجندين على نحو يمكّنهم من المشاركة في تنفيذ مهمات القوات المسلحة، لكنه لم يحدد موعد وصول المجندين وعددهم، كما لم يتطرق إلى المهمات التي ستُسند إليهم.

وكانت قناة "تي في 2" التلفزيونية قد أفادت -في وقت سابق- بأن الجيش يدرس نشر مجندين في الإقليم بدءا من سبتمبر/أيلول المقبل، ضمن جهود لتعزيز وجوده في مواجهة ضغوط من الولايات المتحدة.

وفي عام 2025، اتهم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الدانمارك بإهمال أمن إقليمها. ومطلع عام 2026، رفض ترمب استبعاد استخدام القوة للاستحواذ على الجزيرة القطبية الشمالية، ثم تراجع في نهاية المطاف عن ذلك.

وعقب الحرب الروسية على أوكرانيا، مددت الدانمارك الخدمة العسكرية إلى 11 شهرا، ووسعت نطاقها لتشمل النساء.

وتحظى غرينلاند باهتمام كبير نظرا لموقعها الإستراتيجي واحتياطياتها الغنية من المعادن الأرضية النادرة.

وكان ترمب قد أكد مرارا أن الولايات المتحدة يجب أن تسيطر على غرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مشيرا إلى أن هذه المنطقة الدانماركية ذات الحكم الذاتي معرَّضة لخطر الوقوع في أيدي الصين أو روسيا، كما ذكرت تقارير صحفية أن واشنطن ترغب في افتتاح 3 قواعد جديدة في جنوب الجزيرة.

وتراجع ترمب عن تهديداته بضم غرينلاند في يناير/كانون الثاني، وشكلت كوبنهاغن ونوك فريق عمل لبحث هواجس الولايات المتحدة، خاصة ما يتعلق منها بالجانب العسكري.