الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا وبن غفير يتباهى بهدم المنازل بالضفة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، 11 فلسطينيا، خلال حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، في حين تباهى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بهدم أكثر من 5 آلاف منزل فلسطيني.

وشملت الاعتقالات محافظات قلقيلية وطولكرم وجنين ونابلس (شمال) وبيت لحم (جنوب) والقدس (غرب)، عقب اقتحام منازل فلسطينيين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وفق مصادر محلية ومكتب إعلام الأسرى (غير حكومي).

وفي قلقيلية، اعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين بعد اقتحام المدينة من مدخلها الشرقي، واعتقلت ثلاثة آخرين في محافظة بيت لحم.

كما اعتقلت امرأة من قرية اكتابا شرق طولكرم، وفلسطينيا من بلدة جبع جنوب جنين، إضافة إلى شابين خلال اقتحام قرية قصرة جنوب نابلس.

وفي شمال غربي القدس المحتلة، اعتقلت القوات الإسرائيلية أكاديميا فلسطينيا عقب اقتحام بلدة بدو.

وداهم الجيش الإسرائيلي عشرات المنازل في قرية مادما جنوب نابلس، وأخضع عددا من المواطنين لتحقيقات ميدانية دون تسجيل اعتقال.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن استمرار حملات الاعتقال اليومية، التي تشمل النساء والأكاديميين والشبان، يعكس تصعيدا متواصلا في سياسة الاعتقالات والمداهمات التي تنفذها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

يأتي ذلك في ظل استمرار اقتحامات الجيش الإسرائيلي للضفة الغربية وتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، لا سيما الأراضي الزراعية القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وسط توتر ميداني متواصل.

وأسفر هذا التصعيد من جيش الاحتلال والمستوطنين عن استشهاد 1173 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 واعتقال نحو 23 ألفا بينهم نساء وأطفال وأسرى محررون، إضافة إلى تهجير 33 ألف فلسطيني، وفقا لمعطيات رسمية فلسطينية.

بن غفير يهدم 5700 منزل

في غضون ذلك، تباهى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الأربعاء، بهدم 5 آلاف و700 منزل فلسطيني خلال العام الأخير، متعهدا بهدم المزيد.

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بن غفير في مؤتمر "مركز الحكم المحلي" الذي انطلق الثلاثاء، ويختتم أعماله الأربعاء في تل أبيب، وفق القناة الـ12 العبرية الخاصة.

وزعم أن "كل من يبني بشكل غير قانوني لا ينبغي أن يكون هناك سبب لعدم تطبيق القانون عليه".

ومتباهيا بهدم منازل البدو الفلسطينيين، قال بن غفير "لقد هدمت 5700 منزل فقط في العام الأخير"، وأضاف "سأواصل هدم المزيد والمزيد من المنازل في التجمعات البدوية".

وتنتشر قرى وتجمعات بدوية فلسطينية في عدة مناطق من الضفة الغربية المحتلة، وتعيش التجمعات البدوية والرعوية في أوضاع هشة، حيث تعاني العزلة ونقص الحماية، مما يجعلها عرضة للاعتداءات.

ومنذ تولي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السلطة أواخر عام 2022، مُنح الضوء الأخضر لإنشاء 102 مستوطنة في الضفة الغربية، بحسب منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية.

ويعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني. وتُعد المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.