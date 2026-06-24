تشكيك شعبي أمريكي في سياسة ترمب تجاه إيران

كشف استطلاع للرأي العام الأمريكي عن حالة من التشكيك الشعبي الواسع في الولايات المتحدة بسياسة الرئيس دونالد ترمب تجاه إيران.

وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته "رويترز وإبسوس"، لا يرى سوى أمريكي واحد من كل أربعة مبررا للحرب التي شُنت على إيران، في حين يسود قلق عام من هشاشة الهدنة الحالية وعدم قدرتها على الصمود.

ويرى 23% فقط من المشاركين في الاستطلاع أن موقف واشنطن أصبح أقوى مما كان عليه قبل بدء الحرب، ويعتقد 35% أن هذا الموقف قد تراجع، وسط قناعة لدى 63% من المستطلعة آراؤهم بأن الاتفاق المبدئي الأخير بين البلدين لن ينجح في إرساء سلام دائم.

وتزامن الاستطلاع مع اعتماد مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، قرارا يأمر بسحب القوات الأمريكية من الحرب مع إيران، في انتكاسة رمزية لترمب، إذ إن النص غير ملزم قانونا.

وجاءت الموافقة على القرار بأغلبية 50 صوتا مقابل 48. وبسبب قواعد الكونغرس، لن يحتاج الرئيس الجمهوري حتى إلى استخدام حق النقض ضده، لكنه يُعَد صفعة لترمب في خضم المفاوضات مع إيران، في حين يحظى حزبه بأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.

وانتقد ترمب قرار الكونغرس، وقال إنه "سيئ التوقيت وبلا معنى"، مضيفا: "لقد جعل أعضاء مجلس الشيوخ هؤلاء مهمتي أكثر صعوبة، لكنني سأنجزها بطريقة أو بأخرى، لأنني أنجز المهمات دائما".

وتسعى المعارضة منذ أسابيع إلى تقييد الصلاحيات العسكرية للرئيس في النزاع مع إيران، منددة بما تراه التفاف السلطة التنفيذية التي يمثلها على السلطة التشريعية. وبحسب الدستور الأمريكي، فإن إعلان الحرب من صلاحية الكونغرس وحده.