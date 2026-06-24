أمير قطر يبحث مع رئيس وزراء باكستان مستجدات مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف مستجدات مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الديوان الأميري إنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما مستجدات مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.

وأعرب أمير قطر عن تعازيه ومواساته لرئيس الوزراء الباكستاني في ضحايا حادث الانفجار الذي وقع في إحدى المنشآت الصناعية بمنطقة رأس لفان، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين الباكستانيين.

ومن جانبه، أثنى رئيس الوزراء الباكستاني على جهود دولة قطر في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي، معربا عن تقديره للمساعي التي تبذلها في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن امتنانه وتقديره لأمير قطر على ما بذلته الدوحة من رعاية صحية للمصابين، والجهود التي بذلتها الجهات المختصة في التعامل مع الحادث.

وأكد الجانبان تضامنهما مع أسر الضحايا، وحرص البلدين على تعزيز أواصر التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية، أول أمس الاثنين، وفاة 13 شخصا وإصابة 66 آخرين من جنسيات مختلفة، في الحادث الذي وقع في مصنع بمنطقة رأس لفان الصناعية شمالي قطر نتيجة عطل فني.

وتقوم قطر وباكستان بدور وساطة أثمر عن توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.