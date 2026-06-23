3.7 مليارات دولار من أموال "ميديكير".. اعتقال المتهم بأكبر قضية احتيال صحي بأمريكا

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) كاش باتيل اعتقال شخص يدعى إبراهيم خلدون حِلمي، والمتهم بالضلوع في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال على برنامج الرعاية الصحية لكبار السن (ميديكير) في التاريخ الأمريكي.

وقال باتيل في منشور على منصة إكس إن حِلمي يُشتبه في أنه نظّم مخطط احتيال ضخم بقيمة 3.7 مليارات دولار لاستغلال برنامج ميديكير، وظل هاربا منذ مايو/أيار 2025، قبل أن تتمكن السلطات من إلقاء القبض عليه في الخارج.

وأضاف باتيل أن العملية نُفذت بفضل تعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي في ميامي ووزارة العدل وشركاء الولايات المتحدة في تركيا، حيث نُقل حِلمي بعد تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة العدالة، واصفا ذلك بأنه "انتصار كبير" في حرب مكتب التحقيقات ضد المحتالين، و"انتصار تاريخي" لإدارة الرئيس دونالد ترمب، مؤكدا أن "أي مجرم يسرق من دافعي الضرائب الأمريكيين سيُلاحق أينما اختبأ".

من جانبه، علّق نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس على القضية قائلاً إن مخطط الاحتيال البالغ 3.7 مليارات دولار يُعد من أكبر قضايا الاحتيال في تاريخ برامج الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن حِلمي فرّ إلى تركيا في مايو/أيار 2025، لكن السلطات الأمريكية أعادته إلى ميامي حيث سيُحاكم على "جرائمه ضد الشعب الأمريكي"، ومضيفًا: "إذا سرقت من الشعب الأمريكي فلن تجد ملاذا آمنا في أي مكان في العالم".

وأثار الإعلان موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة؛ إذ عبّر كثير من المعلقين عن استغرابهم من تمكن حِلمي من تنفيذ مخطط بهذه الضخامة من دون "تواطؤ داخلي" من مسؤولين أو موظفين حكوميين.

واعتبروا أن الفساد والتقصير الرسمي جزء من المشكلة، وأن مكافحة الاحتيال لن تكتمل ما لم يُحاسب المتورطون في المستويات العليا.

وتساءل بعضهم عن فرص استرداد مبلغ 3.7 مليارات دولار المسروق من أموال دافعي الضرائب، في حين ذهب آخرون إلى التشكيك في جدوى إدارة الحكومة لأموال المواطنين، معتبرين أن الخسائر الضخمة للمحتالين "جريمة بحد ذاتها"، وداعين إلى محاسبة من وصفوهم بـ"المحتالين الذين يديرون الحكومة ويسمحون بهذه التجاوزات".

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بينما طالب فريق آخر بإنهاء برنامج ميديكير بالكامل، واعتبره "نظاما يقوم على الهدر والاحتيال وسيقود إلى إفلاس الولايات المتحدة"، في المقابل، هناك من ردّ على هذا الطرح قائلين إن "البرنامج حيوي لملايين كبار السن والأطفال وذوي الإعاقة، ودعوا بدلاً من ذلك إلى تشديد إجراءات الحماية من الاحتيال وإجراء تدقيقات دورية لتعزيز نزاهة البرنامج، مؤكدين أن إلغاءه سيضر بالفئات الأضعف في المجتمع".

كما تساءل بعض المعلقين عن "المليارات" التي ترسلها واشنطن إلى دول أخرى لتمويل الحروب، وربطوا بين ذلك وبين النقاش الدائر حول أموال دافعي الضرائب والإنفاق الحكومي.

ويأتي اعتقال حِلمي ضمن حملة أوسع لمكافحة الاحتيال في برامج الرعاية الصحية الفيدرالية، إذ أعلنت السلطات مؤخرا استعادة مشتبه به آخر هو هربرت كيمبل، المتهم في قضية احتيال منفصلة بقيمة 1.3 مليار دولار.

ويشمل التحقيق في القضيتين معاً ما يقرب من 5 مليارات دولار من المطالبات الاحتيالية المزعومة ضد برامج الرعاية الصحية الحكومية، في مؤشر – بحسب السلطات – على تصعيد الجهود لتعقب الهاربين المتهمين باستغلال أنظمة الرعاية الصحية، "مهما كان المكان الذي يحاولون الاختباء فيه".

يُذكر أن "ميديكير" هو برنامج تأمين صحي فيدرالي تديره الحكومة الأمريكية، ويُخصص أساسا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، إضافة إلى بعض الفئات الأصغر سنا من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض مزمنة.