نتنياهو: يجب أن نتحرر من الاعتماد على الولايات المتحدة في التسلح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن على بلاده التحرر من الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية، وبناء منظومة تسليح مستقلة، تزامنا مع أزمة ثقة وخلافات متصاعدة بين تل أبيب وواشنطن.

وأضاف نتنياهو في كلمة له أمام دورة ضباط قتاليين من الاحتياط في مستوطنة غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية المحتلة "أقدّر جدا الدعم الذي تلقيناه من أصدقائنا الأمريكيين، لكننا بحاجة إلى تحرير أنفسنا من التبعية وبناء نظام تسليح مستقل".

وتابع "نحن بحاجة إلى منظومة تسليح مستقلة خاصة بنا. نحن ننتج تسليحنا بأنفسنا. يجب أن نتحرر من الاعتماد، وأن نبني مزيدا من القوة، ونُدخل مزيدا من التكنولوجيا، وندرب المزيد من أجيال القادة مثلكم، لأن هذا ما سيحدد في النهاية أين سنكون".

وتطرّق نتنياهو خلال اللقاء إلى المواجهة مع إيران، مؤكدا أن إسرائيل وجهت ضربة لإيران ووكلائها في المنطقة.

ويوم الأحد، أكدت القناة 12 الإسرائيلية وجود أزمة ثقة وتباينات متزايدة بين واشنطن وتل أبيب، على خلفية التفاهم الأمريكي الإيراني الأخير.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، أمس الاثنين، عن مسؤول إسرائيلي "كبير" -لم تسمّه- قوله إن الرسالة الأمريكية التي تلقتها إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة كانت واضحة، ومفادها أن التصريح السابق بالتحرك دون قيود في لبنان قد انتهى.

وأفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أمس، بوجود تباين في المواقف بين واشنطن وتل أبيب بشأن الملف اللبناني.

وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة تنظر إلى جنوب لبنان ضمن سياق إقليمي أوسع يشمل مضيق هرمز وأسعار الطاقة والملف النووي الإيراني، إضافة إلى حاجة إدارة ترمب لتحقيق إنجاز دبلوماسي.

في المقابل، ترى إسرائيل أن أي انسحاب مبكر من مناطق في جنوب لبنان قد يُفسر على أنه مؤشر ضعف، ويُعَد مكافأة لحزب الله.

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ودخل الاتفاق الأمريكي الإيراني حيز التنفيذ في 18 يونيو/حزيران الجاري، بعد توقيعه إلكترونيا من قِبل ترمب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، ويتضمن بندا ينص على احترام وحدة لبنان وسلامة أراضيه.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وسيطرت على مناطق أخرى خلال الحرب التي دارت في عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الأخير لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.