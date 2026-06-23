مواجهة عاطف نجيب بشهود وتفاصيل خلال استئناف محاكمته في دمشق

بدأت الجلسة الرابعة من محاكمة الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا عاطف نجيب والمتهم بارتكاب انتهاكات بحق سوريين – اليوم الثلاثاء – في القصر العدلي بدمشق، وذلك أمام محكمة الجنايات الرابعة.

وشهدت الجلسة حضور ممثلين عن منظمات دولية وحقوقية لمتابعة سير المحاكمة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" التي أوضحت أن الجلسة عُقدت بشكل مغلق، وخُصصت للاستماع إلى أقوال شهود الحق العام.

مواجهة بعد إنكار

وقالت وزارة العدل السورية – بعد ظهر اليوم – إن المحكمة "استمعت إلى شهادات عدد من شهود الحق العام، وذلك بعد أدائهم اليمين القانونية أمام هيئة المحكمة وفقا للأصول والإجراءات النافذة".

وخلال الجلسة، أفاد تصريح العدل السورية أن المحكمة "واجهت إنكار المتهم عاطف نجيب للتهم المسندة إليه، بشهادات تضمنت وقائع وتفاصيل مباشرة تتعلق بالأفعال الجرمية محل الملاحقة، بما يدعم الأدلة المقدمة في ملف الدعوى ويعزز مسار الإثبات القضائي".

ومثل عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، في 26 أبريل/نيسان الماضي، لأول مرة أمام القضاء السوري في جلسة علنية خلال أولى المحاكمات، ضمن مسار محاسبة مسؤولي نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفي 10 مايو/أيار الفائت، عقدت محكمة الجنايات الجلسة الثانية لمحاكمة نجيب، ووجهت إليه تهما تتعلق بتحمله "مسؤوليات قيادية مباشرة ومشتركة" عن أفعال وُصفت بأنها منهجية استهدفت المدنيين في محافظة درعا، وشملت القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي، خلال فترة توليه رئاسة فرع الأمن السياسي في المحافظة آنذاك، بحسب "سانا"، بينما الجلسة الثالثة كانت في 19 مايو/أيار، وأُوقف البث العلني خلال الاستماع للشهود.

وأعلنت السلطات الأمنية في سوريا القبض على عاطف نجيب وهو ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد في 31 يناير/كانون الثاني 2025 خلال عملية أمنية في محافظة اللاذقية.

محاكمات جديدة

وتأتي جلسة محاكمة نجيب، ضمن سلسلة محاكمات جديدة أعلنت عنها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، وتشمل غدا الأربعاء، جلسة محاكمة المتهم وسيم الأسد لأول مرة، تليها أول جلسة لمحاكمة المفتي السابق لنظام الأسد المخلوع أحمد بدر الدين حسون.