أخبار|تركيا

معاريف: تركيا تهديد لإسرائيل أكبر من إيران بسبب ترسانتها العسكرية

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Turkish Armed Forces hosts massive EFES-2026 combined joint military exercise- - IZMIR, TURKIYE - MAY 21: A view of the daytime activities as part of the Distinguished Observer Day of the EFES-2026 Exercise, one of the largest combined joint exercises of the Turkish Armed Forces (TSK) in Izmir, Turkiye, on May 21, 2026. Over 10,000 personnel from 50 countries participate in the EFES-2026 Exercise, which aims to develop the military capabilities of joint headquarters and units formed with participant country elements and to maintain combat readiness to cover all assigned tasks.
معاريف ذكرت أن التهديد الأبرز في أي مواجهة محتملة مع إسرائيل قد يأتي من البحرية التركية (الأناضول)
Published On 23/6/2026

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن تركيا تُعد تهديدا أكبر وأكثر خطورة على إسرائيل من إيران، في ضوء امتلاكها ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ووصولها إلى نحو 80% من الاكتفاء الذاتي في صناعاتها الدفاعية.

جاء ذلك في مقال نشرته الصحيفة -أمس الاثنين- استعرض التطورات المتسارعة التي حققتها تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، وتطوير قدراتها العسكرية في السنوات الأخيرة.

وتناول المقال ما وصفه بتراجع مستوى التوافق بين واشنطن وتل أبيب، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تتجاوز بعدُ صدمة التحول في موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تجاه بعض احتياجاتها الأمنية على حدودها الشمالية، قبل أن تواجه تحديا جديدا قد يكون أكثر خطورة من إيران ويتمثل في تركيا، على حد تعبير الصحيفة.

Turkish Armed Forces hosts massive EFES-2026 combined joint military exercise- - IZMIR, TURKIYE - MAY 21: A view of the daytime activities as part of the Distinguished Observer Day of the EFES-2026 Exercise, one of the largest combined joint exercises of the Turkish Armed Forces (TSK) in Izmir, Turkiye, on May 21, 2026. Over 10,000 personnel from 50 countries participate in the EFES-2026 Exercise, which aims to develop the military capabilities of joint headquarters and units formed with participant country elements and to maintain combat readiness to cover all assigned tasks.
صحيفة معاريف أشارت إلى أن الجيش التركي راكم خبرة عملياتية واسعة خلال عقود من مكافحة التنظيمات المسلحة (الأناضول)

قدرات عسكرية متنامية

وسلطت الصحيفة الإسرائيلية الضوء على حجم القوات المسلحة التركية، مشيرة إلى امتلاكها أعدادا كبيرة من الدبابات، من بينها دبابة القتال الرئيسية "ألطاي".

كما أوضحت أن أنقرة أنشأت منظومة صناعات دفاعية متقدمة باتت تُنتج معظم احتياجاتها العسكرية محليا، إلى جانب تطوير نظام دفاع جوي متعدد الطبقات بإمكانات محلية.

وأضافت معاريف أن سلاح الجو التركي يضم نحو 200 طائرة، معظمها من طراز "إف-16 فايتينغ فالكون"، إلى جانب مروحيات هجومية متعددة المهام.

وذكرت الصحيفة أن التهديد الأبرز في أي مواجهة محتمَلة مع إسرائيل قد يأتي من القوات البحرية التركية، التي تضم 16 غواصة إلى جانب فرقاطات وسفينة الهجوم البرمائي "تي جي غي أناضولو".

ولفت مقال الصحيفة إلى أن الجيش التركي راكم خبرة عملياتية واسعة خلال عقود من مكافحة التنظيمات المسلحة، إضافة إلى مشاركته في عمليات عسكرية في سوريا والعراق، مما أكسبه خبرة في القتال داخل المناطق المأهولة والبيئات الجبلية الصعبة.

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المصدر: وكالة الأناضول

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