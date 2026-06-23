"مجرم حرب".. ساندرز يشن هجوما كاسحا على بن غفير وحكومته

تواصلت ردود الفعل الساخطة على الساحة الدولية إثر تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير التي دعا فيها إلى حرق لبنان بأكمله، وهو ما دفع السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إلى توجيه نقد لاذع وصف فيه بن غفير بأنه مجرم حرب، وطالب بوقف الدعم الأمريكي عن حكومة إسرائيل.

وفي تفاعل مباشر مع التهديدات الإسرائيلية، وجه السيناتور بيرني ساندرز انتقادا لاذعا للوزير الإسرائيلي عبر منصة إكس، معتبراً أن هذه العبارات لا تصدر عن مسؤول حكومي يمتلك عقلية سوية.

وكتب ساندرز: "هذا ليس تصريحا عاديا من عضو حكومة عادي في دولة كبرى. إن هذا التصريح الصادر عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير هو تصريح مجرم حرب. إن الحكومة الإسرائيلية العنصرية والمتطرفة لا تستحق سنتا واحدا من الدعم الأمريكي."

تصريحات متطرفة

وكان بن غفير قد نشر تدوينة سابقة حصدت قرابة 19 مليون مشاهدة، حيث جسد فيها أبشع صور التطرف والتحريض المباشر على العنف، وقال فيها: "مقابل كل دمعة تذرفها أم إسرائيلية، يجب أن تبكي ألف أم لبنانية، وأن لبنان بأكمله يجب أن يحترق".

وأضاف الوزير الإسرائيلي أنه "مع كل الاحترام للأمريكيين، يجب على إسرائيل أن توضح للعالم بأسره أن دماء أبنائها وأمن مواطنيها ليس مباحا للعبث"، مشيراً إلى أن الواجب الأسمى المتمثل في حماية مواطني إسرائيل وجنود الجيش يسبق أي اعتبار آخر.

كما كشف بن غفير عن كواليس أحاديثه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية في الاجتماعات المغلقة، حيث طالبه بإنهاء ما وصفه بـ"لعبة البينغ بونغ"، مشدداً على أنه في الشرق الأوسط لا يتحقق النصر بردود مدروسة واحتواء، بل يجب أن "يجنوا، وأن يمحوا، لهزيمة الإرهاب".

وقد قوبلت تدوينة بن غفير برفض قاطع وسخط واسع في الأوساط الإعلامية والسياسية، حيث عبر مسؤولون ومدونون من مختلف أنحاء العالم عن استنكار شديد لهذه الدعوات التي تحرض بوضوح على ارتكاب جرائم حرب وحرق دول بأكملها.