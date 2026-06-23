مباحثات قطرية هولندية لتعزيز أمن المنطقة ودعم الحوار الأمريكي الإيراني

استقبل رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء في الدوحة، وزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إنه جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد رئيس الوزراء القطري، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر الكامل للمفاوضات الجارية بين الجانبين الأمريكي والإيراني، للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يعزز الأمن الإقليمي، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم.

وأعلنت قطر وباكستان -أمس الاثنين- اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران، التي عُقدت في منتجع بورغنشتوك بسويسرا في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد.

وقال بيان قطري باكستاني مشترك إن أعمال اليوم الأول من قمة بحيرة لوسيرن جرت في أجواء إيجابية وبنّاءة، وأسفرت عن إحراز تقدم مشجِّع، مشيرا إلى إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية بين الأطراف.

وفي 15 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت الولايات المتحدة وإيران -مع الوسيط الباكستاني- توصلهما إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/شباط الماضي.