زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتسريع تعزيز قدرات بلاده العسكرية

تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتسريع تعزيز القدرات العسكرية لبلاده، مؤكدا أن موقف بيونغ يانغ ثابت في توسيع قدرة ردع دفاعية "ذاتية وقوية وموثوقة تماما"، في ظل ما وصفه بتزايد جهود كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتحديث قدراتهما العسكرية في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن كيم قوله -خلال اجتماع لحزب العمال الحاكم- إن "الموقف السياسي الثابت لحزبنا ودولتنا هو تسريع وتيرة تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد".

وجاءت تصريحات كيم في ختام اجتماع لحزب العمال استمر 3 أيام وانتهى أمس الاثنين، بحسب الوكالة.

وقال كيم إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "كثفتا جهودهما بشكل متزايد ومعلن لتوسيع وتحديث القدرات العسكرية في المنطقة"، مشيرا إلى أن سول تسعى إلى اقتناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وشدد الزعيم الكوري الشمالي على أن موقف بيونغ يانغ "ثابت ولا يتزعزع"، ويتمثل في تسريع الجهود الرامية إلى توسيع وتعزيز قوة ردع دفاعية ذاتية "قوية وموثوقة تماما".

وفيما يتعلق بالترسانة النووية، ذكرت وكالة الأنباء المركزية أن الحزب أجمع على أن "القوات النووية للبلاد وممارسة وضعها الكامل كدولة نووية تشكلان السبيل الأمثل والوحيد" لمواجهة التحديات الجيوسياسية.

وتؤكد بيونغ يانغ -منذ انهيار قمة هانوي عام 2019 بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترمب بسبب الخلاف حول نطاق نزع الأسلحة النووية وتخفيف العقوبات- أنها دولة نووية بشكل "لا رجوع فيه"، وأنها لن تتخلى عن ترسانتها.

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية التقنية، لأن النزاع الذي دار بينهما بين عاميْ 1950 و1953 انتهى بهدنة لا بمعاهدة سلام، فيما تخضع بيونغ يانغ لعقوبات متعددة بسبب برنامجها النووي.