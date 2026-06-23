عقوبات أمريكية جديدة على ممولين لتنظيم الدولة

فرضت الولايات المتحدة -أمس الاثنين- عقوبات على 3 أفراد و6 شركات في أوروبا والشرق الأوسط وغرب أفريقيا، بشبهة تسهيل معاملات مالية لتنظيم الدولة الإسلامية ونقل أموال بين فروعه الإقليمية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية -في بيان- إن الإجراءات الجديدة تستهدف "وسطاء رئيسيين" يمكّنون التنظيم من نقل الأموال بين فروعه، مشيرة إلى أن العقوبات شملت ميلود عبد الرحمن المقيم في فرنسا، وعبد الحكيم بوكيتش المقيم في سوريا، ومختار أدامو محمد المقيم في نيجيريا.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن تنظيم الدولة "يواصل البحث عن أساليب وأدوات جديدة لتمويل الهجمات الإرهابية"، مضيفا أن الولايات المتحدة "ستستخدم كل أداة متاحة لها لسحق ما تبقى من قدرات التنظيم وحماية أرواح الأمريكيين".

وأوضحت الوزارة أن بوكيتش -وهو في الأصل مواطن هولندي- يدير شركة "بيتكوين إكستشينج" التي شملتها العقوبات أيضا، مضيفة أن الشركة حوّلت مبالغ مالية -نيابة عن شركاء لتنظيم الدولة- من النرويج وبلجيكا وهولندا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة.

وشملت العقوبات كذلك شركتيْ الخدمات المالية "سبايدر" و"الكرم" ومقرهما تركيا، إلى جانب 3 شركات قالت الوزارة إن مختار أدامو يديرها.

وأضافت الخزانة أن ميلود عبد الرحمن -وهو مواطن فرنسي- أجرى تعاملات مع فروع لتنظيم الدولة، ووفّر تدريبات لمناصري التنظيم على تصنيع المتفجرات.

وتواصل الولايات المتحدة -منذ سنوات- فرض عقوبات على أفراد وكيانات تقول إنهم مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية، لا سيما في سوريا والعراق.