سلطان عُمان يبحث مع عراقجي وقاليباف مفاوضات واشنطن وطهران

بحث سلطان عُمان هيثم بن طارق، الثلاثاء مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، مستجدات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في ظل تحركات دبلوماسية متسارعة تهدف إلى التوصل إلى تسوية شاملة للملفات العالقة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال السلطان في قصر البركة بالعاصمة مسقط، وفدا إيرانيا على رأسه قاليباف وعراقجي، وفق وكالة الأنباء العمانية.

وبحسب الوكالة، جرى خلال اللقاء بحث مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث استمع السلطان إلى إيضاحات الجانب الإيراني حول مختلف مساراتها.

وأعرب سلطان عُمان عن أمله في أن تفضي المفاوضات الأميركية الإيرانية إلى تسوية نهائية لكافة الملفات العالقة، وفي مقدمتها استئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني، وغيرها من القضايا ذات الصلة.

في الأثناء، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان -قبيل توجهه إلى باكستان اليوم الثلاثاء بدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف– أن "فعالية المحادثات تعتمد على الالتزام الكامل بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة".

وقال الرئيس الإيراني إن "التقدم في مسار المحادثات سيقاس من خلال الالتزام العملي بالمسؤوليات المقبولة، وليس من خلال التصريحات التي تخرج عن النص المتفق عليه ولا تساعد في دفع المفاوضات إلى الأمام".

تقدم المفاوضات

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة أصدرت الترخيص اللازم لبيع النفط الإيراني والمنتجات البتروكيماوية، في خطوة اعتُبرت مؤشرا على تقدم المسار التفاوضي بين البلدين.

كما أكدت الخارجية الإيرانية أن القوات الأميركية مطالبة بالانسحاب من المنطقة المحيطة بإيران خلال 30 يوما من التوصل إلى اتفاق نهائي، مشيرة إلى أن واشنطن ملتزمة، وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، بعدم زيادة قواتها العسكرية في المنطقة طوال فترة المفاوضات.

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وفي السياق، أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أن الخط الأحمر بالنسبة لبلاده يتمثل في أي هجمات جديدة قد تستهدف لبنان، بما في ذلك العاصمة بيروت ومناطق الجنوب، مشددا على أن طهران تتابع هذه التطورات عن كثب في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار الإقليمي ودعم المسار الدبلوماسي الجاري.

وأعلنت الوسيطتان قطر وباكستان أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما خلال المحادثات التي أُجريت في منتجع بورغنشتوك الجبلي السويسري الذي تملكه قطر. وجاءت المحادثات بعد توقيع واشنطن وطهران اتفاقا مؤقتا الأسبوع ⁠⁠⁠⁠الماضي.

كما اتفقا على آلية لإنهاء القتال بين إسرائيل حليفة واشنطن وجماعة حزب الله المدعومة من إيران في لبنان، وفتح خط اتصال للمساعدة في ضمان مرور آمن للسفن التجارية عبر المضيق الذي يُعد أحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال.