طهران تُغلق بالكامل.. إعلان العطلة الرسمية 3 أيام لتشييع خامنئي

أعلنت السلطات الإيرانية 3 أيام عطلة رسمية في طهران بمناسبة مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي، الذي قُتل في بداية القصف الأمريكي الإسرائيلي على العاصمة الإيرانية طهران.

وقال العميد في الحرس الثوري حسن حسن زاده، المشرف على مراسم تأبين خامنئي، إن مراسم وداع جثمانه والصلاة عليه ستُقام بين الرابع والسادس من يوليو/تموز المقبل في طهران، وستكون المدينة "مغلقة بالكامل وفي عطلة رسمية" خلال الأيام الثلاثة.

ومن المقرر أن يُوارى خامنئي الثرى في مدينة مشهد شمال شرق إيران في التاسع من الشهر ذاته.

خريطة وداع خامنئي

وسابقا، أعلنت لجنة إحياء ذكرى رحيل المرشد علي خامنئي تفاصيل مراسم الوداع والتشييع والدفن، في برنامج يمتد على عدة أيام، ويشمل مدن طهران وقم ومشهد، وينتهي بدفنه في العتبة الرضوية في مدينة مشهد.

وستُقام مراسم الوداع يومي السبت والأحد 4 و5 يوليو/تموز المقبل في مصلى الإمام الخميني بطهران، ثم يجري التشييع في العاصمة يوم الاثنين 6 يوليو/تموز، وفي قم يوم الثلاثاء 7 يوليو/تموز، قبل أن تُختَتم المراسم في مشهد يوم الخميس 9 يوليو/تموز بالتشييع والدفن في حرم الإمام الرضا.

المرشد الثاني للثورة

ويُعَد خامنئي من تلامذة قائد الثورة الإيرانية روح الله الخميني، وكان له فيها دور مهم، حتى إنه بات يُقال إن الخميني فجر الثورة لكن خامنئي دبر استمرارها وتصديرها، حيث كان منذ شبابه أحد أركانها ورموزها وأحد المؤثرين في مسارها.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقتله بغارة إسرائيلية استهدفت مكان وجوده بـ30 قنبلة يوم 28 فبراير/شباط 2026، ضمن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

المولد والنشأة

وُلد علي جواد حسيني خامنئي في مدينة مشهد بمحافظة خراسان، شمال شرق إيران، يوم 8 سبتمبر/أيلول 1939، وسط أسرة فقيرة ومن عائلة تشتهر بالعلم والأدب، وتعود أصول أجداده إلى مدينة تفرش وسط إيران.

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ويُعدّ خامنئي الثاني بين 8 إخوة، 3 منهم -بمن فيهم هو- علماء متخصصون في العلوم الشرعية الإسلامية وفق المذهب الشيعي، وقد تزوج عام 1964 وله 6 أبناء هم: مصطفى ومجتبى ومسعود وميثم وبشرى وهدى.