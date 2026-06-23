تشهد إسبانيا تصاعدا غير مسبوق في سلسلة من التحقيقات القضائية التي طالت شخصيات مقربة من رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، لتتحول إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية خلال السنوات الأخيرة، مما أثار جدلا واسعا داخل البلاد وخارجها، خصوصا مع وصول القضية إلى زوجة سانشيز وشقيقه وعدد من أبرز حلفائه السابقين.

وفي قلب هذا المشهد، تتداخل الاتهامات بالفساد مع أسئلة أوسع حول طبيعة التحركات القضائية وحدودها وتوقيتها ودوافعها وتأثيرها على الاستقرار السياسي في البلاد.

وبلغت القضية ذروتها هذا الأسبوع مع صدور قرار قضائي بمنع بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء، من مغادرة الأراضي الإسبانية، وإلزامها بتسليم جواز سفرها والمثول أمام المحكمة مرتين شهريا، في إطار تحقيقات أولية تتعلق بشبهات فساد واستغلال نفوذ.

ويأتي القرار في مرحلة حساسة من التحقيق الذي انطلق قبل أكثر من عامين، ويستهدف فحص طبيعة ارتباطات مهنية وأكاديمية يُشتبه في أنها استفادت فيها من موقعها بوصفها زوجة رئيس الحكومة.

شبهات استغلال نفوذ

وتتمحور الاتهامات الموجهة لغوميز حول شبهات استغلال النفوذ في علاقات مهنية مرتبطة بجامعة كومبلوتنسي في مدريد، إضافة إلى اتهامات بشأن استفادة شركات خاصة من قربها من دوائر السلطة.

كما تشمل التهم المطروحة في الملف الأولي الاختلاس والفساد في المعاملات التجارية وإساءة استخدام الأموال العامة، وهي اتهامات تنفيها نفيا تاما، في حين لم تصدر بعد أحكام قضائية نهائية بحقها.

ولا تقف التحقيقات عند حدود الزوجة، إذ امتدت إلى شقيق رئيس الوزراء وعدد من مساعديه السابقين، في سياق ملفات متفرقة تتعلق بتوظيفات وعقود وإدارة موارد عامة.

كما فُتح في سياق مواز جدل سياسي وقانوني حول شخصيات سياسية أخرى من داخل الدائرة الاشتراكية، من بينها رئيس الوزراء الأسبق خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو، على خلفية اتهامات تتعلق بأنشطة ضغط لصالح جهات خاصة، وهي اتهامات ينفيها بشكل قاطع.

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وفي تطور لافت، دخلت الشرطة الإسبانية مقر الحزب الاشتراكي الحاكم في مايو/أيار الماضي، في إطار تحقيق قضائي يتعلق بمخطط يُشتبه بأنه يهدف إلى التأثير على سير الإجراءات المرتبطة بقضايا تمس الحكومة أو الحزب.

وقالت تقارير إعلامية إن العملية جرت على أنها تفتيش لمقر الحزب، في حين أوضحت المحكمة العليا الإسبانية أن قاضي التحقيق سانتياغو بيدراث أصدر أمرا بالحصول على وثائق وملفات إلكترونية من داخل المقر.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مسار تحقيقات قضائية مفتوحة، في حين وصفت القناة الرسمية "آر تي في إي" العملية بأنها "زلزال سياسي" بالنظر إلى حساسيتها وتوقيتها.

صراع اليمين واليسار

ويستند جزء كبير من هذه القضايا إلى شكاوى قدمتها منظمة "الأيدي النظيفة"، وهي جهة تصنف على نطاق واسع داخل النقاش السياسي الإسباني كفاعل قضائي مثير للجدل، ارتبط اسمه في السابق برفع دعاوى ضد شخصيات عامة في قضايا ذات طابع سياسي.

وقد أثار ذلك نقاشا واسعا في إسبانيا حول إذا ما كانت هذه القضايا تعكس جهدا قضائيا محضا لمكافحة الفساد، أم أنها تُستخدم كأداة في صراع سياسي بين اليمين واليسار.

ومع دخول القضية مرحلة أكثر حساسية، برز جدل إضافي بعد قرار القاضي المشرف على التحقيق فرض قيود سفر على غوميز، وهي خطوة اعتبرها مؤيدو الحكومة متشددة في هذه المرحلة المبكرة من الإجراءات، بينما يرى مؤيدو التحقيق أنها إجراء احترازي مرتبط بتقييم احتمال الهروب من العدالة.

كما أثيرت ضجة إضافية بعد توجه المجلس العام للسلطة القضائية إلى فتح مسار تأديبي بحق القاضي المشرف على التحقيق، على خلفية تصريحات اعتُبرت مسيئة وغير مهنية بشأن احتمال مساعدة عناصر الحماية الأمنية لغوميز على مغادرة البلاد.

في خلفية هذا المشهد الداخلي، تتداخل عوامل السياسة الخارجية في تشكيل صورة رئيس الوزراء الإسباني داخل النقاش الأوروبي.

فسانشيز يُعد من أبرز الأصوات داخل التيار الاشتراكي الأوروبي، وقد اتخذ خلال الأشهر الأخيرة مواقف لافتة في السياسة الخارجية، خصوصا فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، إذ تبنى خطابا أكثر انتقادا لسياسات إسرائيل مقارنة بعدد من شركائه الأوروبيين.

ودعا إلى وقف التصعيد وتعزيز المسار السياسي، هذا الموقف جعله في موقع متقدم داخل الجناح اليساري الأوروبي الذي يطالب بمراجعة المقاربات التقليدية للاتحاد الأوروبي تجاه الصراع في الشرق الأوسط.

الموقف من إسرائيل

سبق أن أعلن رئيس الوزراء الإسباني، في أبريل/نيسان الماضي، أن بلاده طلبت من الاتحاد الأوروبي فسخ اتفاق الشراكة مع إسرائيل التي "تنتهك القانون الدولي"، وعن الأسباب قال إن "حكومة تنتهك القانون الدولي لا يمكن أن تكون شريكا للاتحاد الأوروبي"، في إشارة إلى حكومة بنيامين نتنياهو.

ويرى بعض المراقبين أن تصاعد الضغوط القضائية على الدائرة المقربة من سانشيز يأتي في سياق داخلي معقد، يتقاطع فيه العامل القانوني مع الاستقطاب السياسي الحاد في إسبانيا، إلى جانب حضور البعد الدولي في قراءة موقعه داخل أوروبا.

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وفي هذا الإطار، يذهب منتقدون للحكومة إلى أن تزامن هذه التحقيقات مع مواقف سانشيز الخارجية، بما في ذلك انتقاده العلني للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مما يعكس تداخلا بين السياسة الداخلية والخارجية، رغم عدم وجود أدلة قضائية تربط بين الملفين.

في المقابل، يؤكد سانشيز وحزبه الاشتراكي أن ما يجري هو مسار قضائي مستقل، وأن التحقيقات تستند إلى شكاوى وجهات قدمتها أطراف سياسية معارضة، وأنها لا ترقى حتى الآن إلى أدلة حاسمة على ارتكاب مخالفات ممنهجة، ويشددون على أن رئيس الحكومة نفسه ليس متهما في أي من هذه الملفات، وأن الهدف من تضخيمها هو إضعاف الحكومة سياسيا.

ومع استمرار التحقيقات دون تحديد موعد نهائي للمحاكمة في معظم الملفات، يبقى المشهد مفتوحا -وفق مراقبين- على تطورات جديدة قد تحدد ليس فقط مستقبل المتهمين المحتملين، بل أيضا توازنات المشهد السياسي الإسباني، في ظل حكومة تواجه ضغوطا متزايدة من المعارضة والشارع والقضاء في آن واحد.